FirstElement Fuel erweitert sein Netzwerk an True Zero Wasserstofftankstellen mit der Eröffnung der 41. Tankstelle in Oakland, Kalifornien.

FirstElement Fuel, weltweit führender Anbieter von Lösungen für Wasserstofftankstellen, eröffnet seine neueste Einzelhandelstankstelle für hohe Kapazitäten, beginnt die Inbetriebnahme einer Mehrzwecktankstelle für Schwerlastfahrzeuge in der Nähe des Hafens von Oakland und nimmt Bauarbeiten an der neuen Tankstelle in Redwood City, Kalifornien auf.

IRVINE, Kalifornien, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. („FEF" oder das „Unternehmen") gab heute die offizielle Eröffnung einer neuen Wasserstofftankstelle für hohe Kapazitäten in Oakland, Kalifornien bekannt. Durch diese wird das Netzwerk der True Zero Wasserstofftankstellen auf 41 komplett öffentliche Einzelhandelsstandorte ausgedehnt. Die neue Wasserstofftankstelle, die das firmeneigene Design von FEF verwendet, verfügt über 4 Zapfsäulen, die gleichzeitig H70-Standardfüllungen mit einer Kapazität von 1600 Kilogramm pro Tag liefern können (was dem Betanken von 450 wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen pro Tag entspricht) und sie zur leistungsfähigsten Einzelhandelstankstelle der Welt machen. Die Tankstelle in Oakland ist die neunte Hochleistungstankstelle dieser Art, die von FEF installiert und betrieben wird.

FEF bewältigte viele Herausforderungen bei der Planung, Genehmigung und Eröffnung der Tankstelle, die zu Teilen durch die California Energy Commission („CEC") finanziert und in einer wirtschaftlich benachteiligten Gemeinschaft (eng. Disadvantaged Community, DAC) eröffnet wurde. Sowohl für FEF als auch für die CEC ist es ein wichtiges Ziel, Investitionen in Wasserstofftankstellen in diversen Gemeinden zu fördern und Menschen aus allen wirtschaftlichen Verhältnissen den Zugang zu Wasserstofftankstellen zu ermöglichen.

FEF arbeitet außerdem an der Inbetriebnahme seiner Mehrzwecktankstelle für Schwerlastfahrzeuge in der Nähe des Hafens von Oakland („Mehrzwecktankstelle in Oakland") und beginnt mit den Bauarbeiten für eine neue Einzelhandelstankstelle für Wasserstoff in Redwood City, Kalifornien.

„Die Welt steht heute vor vielen Herausforderungen, aber wir sind weiterhin auf unsere Mission - der Beschleunigung des Zugangs zur Wasserstoffbetankung - konzentriert und arbeiten weiter diszipliniert daran", sagte Joel Ewanick, Gründer und CEO von FEF. „Der Grund hierfür ist, dass der mit Wasserstoff betriebene Transport letztendlich eine große Rolle beim Kampf gegen die größte Herausforderung spielen wird, der die Welt gegenübersteht - der Erderwärmung."

Nach der Inbetriebnahme der Mehrzwecktankstelle in Oakland, die ebenfalls das firmeneigene Design von FEF verwendet, wird diese die größte Wasserstofftankstelle für Schwerlastfahrzeuge auf der Welt sein, die in der Lage ist, Schwer-, Mittel- und Leichtlastfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb bedienen zu können. Die Tankstelle ist Teil einer öffentlichen und privaten Partnerschaft, die 30 XCIENT Fuel Cell Wasserstoff-Lkws der Hyundai Motor Company liefern wird, wobei es sich hierbei um die größte Flotte von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen der Klasse 8 in den USA handelt. Das Projekt mit dem Titel NorCAL ZERO wurde gemeinsam von der California Energy Commission (CEC) und dem California Air Resources Board (CARB) finanziert und wird vom Center for Transport and Environment (CTE) verwaltet. Die Tankstelle, die sich kurz vor der Fertigstellung befindet, wurde durch FEF entworfen und hat eine einzigartigen Konstruktion, die eine Kapazität von 18.000 Kilogramm pro Tag sicherstellt (dies ist ausreichend, um bis zu 200 Schwerlastfahrzeuge und 400 Leichtlastfahrzeuge pro Tag zu befüllen). Es ist weltweit die erste Tankstelle, die Komponenten und Protokolle zur Schnellbetankung einsetzt, mit denen ein Lkw in weniger als 10 Minuten mit 80 Kilogramm Wasserstoff betankt werden kann.

Die neueste Einzelhandelstankstelle von FEF, deren Bauarbeiten begonnen werden sollen, befindet sich in Redwood City, Kalifornien und wird zu Teilen durch Zuschüsse der California Energy Commission finanziert. Die Tankstelle in Redwood City wird dem kalifornischen Netzwerk von Wasserstofftankstellen einen neuen Standort mit 4 Zapfsäulen hinzufügen und es wird die 42. Wasserstofftankstelle von FEF.

Informationen zu FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc. (FEF oder das „Unternehmen") ist ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, das 2013 gegründet wurde, um Kunden mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen einen sicheren und zuverlässigen Einzelhandel für Wasserstoff zu bieten. Das Unternehmen ist weltweit der führende Anbieter von Lösungen für Wasserstofftankstellen und hat Anlagen in Irvine, Santa Ana und Livermore, Kalifornien. FEF verfügt in ganz Kalifornien über 41 Einzelhandelstankstellen für leichte Nutzfahrzeuge und arbeitet an der Entwicklung eines Tankstellennetzwerks für wasserstoffbetriebene Schwerlastfahrzeuge, das mit der Tankstelle zum Schnellbetanken in Oakland, Kalifornien begonnen wird, die Teil eines gemeinsamen Projekts mit dem California Air Resources Board und der California Energy Commission ist. In den letzten 10 Jahren seit der Gründung von FEF hat das Unternehmen mit mehreren öffentlichen Organisationen zusammengearbeitet, darunter California Energy Commission, South Coast Air Quality Management District, Bay Area Air Quality Management District und Sacramento Municipal Air Quality Management District, durch die ebenfalls Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden. Private Kooperationen mit Unternehmen umfassen Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company und Air Liquide. All diese Unternehmen haben Mittel für FEF zur Verwirklichung der Zukunftsvision eines emissionsfreien Verkehrs bereitgestellt.

