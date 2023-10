FirstElement Fuel étend son réseau de ravitaillement en hydrogène True Zero en ouvrant sa 41e station à Oakland, en Californie

FirstElement Fuel, leader mondial des solutions de ravitaillement en hydrogène, ouvre sa dernière station de vente au détail de grande capacité, commence à mettre en service une station polyvalente pour poids lourds près du port d'Oakland et inaugure une nouvelle station à Redwood City, en Californie.

IRVINE, Californie, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. (« FEF » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui l'ouverture publique d'une nouvelle station d'hydrogène de grande capacité à Oakland, en Californie, étendant ainsi son réseau d'hydrogène True Zero à 41 sites de vente au détail entièrement publics. La nouvelle station d'hydrogène, qui utilise la conception exclusive de FEF, dispose de 4 distributeurs capables de fournir simultanément des remplissages standard H70 d'une capacité de 1 600 kilogrammes par jour (soit l'équivalent du ravitaillement de 450 voitures à hydrogène par jour), ce qui en fait la station d'hydrogène de détail la plus performante au monde. La station d'Oakland est la neuvième station à haut rendement de ce type installée et exploitée par FEF.

FirstElement Fuel Expands its True Zero Hydrogen Refueling Network

FEF a surmonté de nombreux défis pour développer, autoriser et ouvrir la station, qui a été en partie financée par des subventions de la California Energy Commission (la « CEC ») dans une communauté défavorisée (DAC). Il est important pour FEF et la CEC de faciliter les investissements dans les stations de ravitaillement en hydrogène au sein de diverses communautés et d'offrir l'accès au ravitaillement en hydrogène à des personnes de tous les milieux économiques.

FEF met également en service sa station d'hydrogène pour poids lourds à usage multiple près du port d'Oakland (la « station à usage multiple d'Oakland ») et inaugure une nouvelle station d'hydrogène de détail à Redwood City, en Californie.

« Le monde fait face à de nombreux défis aujourd'hui, mais nous restons concentrés et disciplinés dans la réalisation de notre mission consistant à accélérer l'accès au ravitaillement en hydrogène », a déclaré Joel Ewanick, fondateur et PDG de FEF. « En effet, les transports alimentés à l'hydrogène joueront un rôle important dans la lutte contre le plus grand défi auquel le monde est confronté, le réchauffement climatique. »

Une fois opérationnelle, la station à usage multiple d'Oakland, qui utilise également la conception exclusive de FEF, sera la plus grande station de ravitaillement en hydrogène pour poids lourds au monde, capable d'accueillir des véhicules lourds, moyens et légers fonctionnant à l'hydrogène. La station fait partie d'un partenariat public et privé dans le cadre duquel Hyundai Motor Company fournira 30 camions XCIENT Fuel Cell, soit le plus grand déploiement de véhicules à hydrogène de classe 8 aux États-Unis. Le projet, intitulé NorCAL ZERO, a été financé conjointement par la California Energy Commission (CEC) et le California Air Resources Board (CARB) et est géré par le Center for Transportation and the Environment (CTE). FEF a conçu la station, dont la construction est presque achevée, avec une architecture unique qui permettra d'obtenir une capacité de 18 000 kilogrammes par jour (suffisante pour remplir 200 poids lourds et 400 véhicules légers par jour) et d'en faire la première station au monde à déployer des composants et des protocoles de remplissage rapide capables de remplir un camion de 80 kilogrammes d'hydrogène en moins de 10 minutes.

La dernière station de vente au détail de FEF à ouvrir ses portes se trouve à Redwood City, en Californie, et bénéficie en partie d'une subvention de la California Energy Commission. La station de Redwood City ajoutera un nouveau point de ravitaillement avec 4 distributeurs au réseau de ravitaillement en hydrogène de la Californie et deviendra la 42e station d'hydrogène de FEF.

