Firstrade 24/7 华语客户服务正式上线

全球华语用户随时随地尊享贴心客户服务

纽约2024年11月19日 /美通社/ -- 美国领先的零佣金股票交易网路券商Firstrade宣布即日起正式提供每周七天、24小时全天候的华语客户服务。此服务旨在为日益增长的客户群提供不间断的支援，满足全球各时区投资者的需求。

Firstrade首席执行长John Liu表示：「我们致力于为全球投资者提供最佳的服务体验，7天24小时不间断的全天候客户服务正是实现此目标的核心战略之一。客户随时随地都能享受到即时且专业的贴心服务，这不仅强化了我们的服务承诺，也展现了我们对客户需求的积极回应。」

目前，该服务已向Firstrade华语客户全面开放。此服务不仅可在日常账户管理方面为客户提供即时协助，亦将在2025 年第一季隔夜交易功能上线后，为客户提供全面服务。

欲了解更多信息，请前往Firstrade客户服务中心或联系Firstrade客户服务团队。

关于Firstrade

在Firstrade，我们的核心理念一直都是建立在「客户体验第一优先」。我们以卓越的服务、最低的投资成本，助力每一位客户实现财富目标。

Firstrade（第一证券）是一家领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权和共同基金全部零佣金交易，并提供固定收益如联邦政府债券（ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府债券（ Municipal Bonds ）、公司债券（ Agency Bonds ）与CD等投资产品。Firstrade提供全方位投资产品和工具及业界最低费用，以帮助自主投资者更有效地掌控自己的财务未来。在Firstrade，我们致力于追求卓越，将投资者体验放在第一位。Firstrade成立自1985，为FINRA（美国金融业监管局）以及SIPC（美国证券投资者保护公司）成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com 。

如需更多详情，请联络：

Firstrade媒体团队

[email protected]

Firstrade Securities Inc.