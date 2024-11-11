Firstrade 宣佈將於2025年第一季度推出美股隔夜交易服務

用戶將可交易涵蓋超過1,200支精選ETF及股票

紐約2024年11月11日 /美通社/ -- 美國領先的零佣金網路券商Firstrade宣布，將於2025年第一季度推出隔夜交易服務，讓投資者每週五天、每日20小時隨時進行交易。該服務涵蓋超過1,200支精選ETF與股票，進一步提升國際投資者進入美國市場的彈性與便捷性。

此次隔夜交易服務的推出將進一步強化Firstrade對於活躍交易者及廣泛投資客群的吸引力，使投資者能夠借助平台強大的研究功能和即時支援，在全球市場波動中及時調整投資策略，提升投資靈活性。

Firstrade首席執行長John Liu表示：「我們始終致力於為Firstrade用戶提供強大的投資工具和資源，讓他們無論身處何地，都能把握市場中的投資良機。隨著隔夜交易服務的推出，我們將進一步強化客戶的交易體驗，滿足他們多元化的投資需求。」

Firstrade將為用戶提供每週五天、每日20小時的美股及ETF交易服務，自美國東部時間早上8點起至隔日早上4點。此靈活的交易安排將使投資者在全球市場的不同波動時段內隨時把握機會。

Firstrade的隔夜交易服務預計將於2025年第一季度分階段在其網頁交易平台與移動應用程式（App）上線。

關於Firstrade（第一證券）

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗至上」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，並以業界具競爭力的費率，幫助客戶更有效掌控財務未來。我們始終追求卓越，將投資者體驗置於首位。Firstrade自1985年成立以來，一直是美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

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