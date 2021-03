Fishawack Health dévoile une offre internationale inégalée d'accès au marché et de HEOR avec l'acquisition de PRMA Consulting

Cette acquisition renforce l'offre stratégique solide de Fishawack Health, en ajoutant une expertise approfondie des marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Europe pour compléter l'offre existante de la société en matière d'accès au marché en Amérique du Nord. Fishawack Health offre désormais l'un des meilleurs accès au marché et l'une des meilleures capacités en HEOR du secteur à l'international.

« Nous sommes ravis d'accueillir PRMA Consulting dans notre groupe, notre troisième acquisition en 2021 », a déclaré Oliver Dennis, co-fondateur et PDG de Fishawack Health. « PRMA Consulting apporte une grande expertise en matière d'accès au marché mondial, de HEOR et de maladies, ce qui en fait un ajout important à notre unité de conseil. En acquérant des organisations de premier ordre comme PRMA Consulting, nous développons en permanence des solutions agiles, intégrées et sur mesure qui nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur les besoins complexes et évolutifs de nos clients tout au long du cycle de vie du produit – des actifs de laboratoire au lancement des produits et au-delà. »

Depuis plus de dix ans, PRMA Consulting a façonné l'avenir de l'accès au marché grâce à une offre stratégique de pointe et à des applications numériques primées, basées sur le cloud, qui débloquent et optimisent la valeur des produits : PRMA Healthcheck®, PRMA Navigator®, PRMA Tracker® et PRMA Access Accelerator®. Fishawack Health a l'intention de mettre ces solutions à la disposition de tous les clients existants.

Fred Bassett, chef du service de conseil de Fishawack Health, a déclaré : « Notre objectif à Fishawack Health est de donner aux clients l'accès à des experts hautement expérimentés qui fournissent une orientation stratégique, en aidant à prendre des décisions qui comptent dans le développement et la commercialisation de portefeuilles, de produits et de services. L'équipe de PRMA Consulting partage notre passion pour la résolution des problèmes de santé les plus complexes et les plus difficiles sur des marchés en rapide évolution. Nous sommes ravis d'ajouter une équipe de stratèges en matière d'accès au marché et d'économie de la santé, profondément spécialisés dans les processus de HEOR, d'évaluation des technologies de la santé, de tarification et de remboursement. »

David Sykes, associé fondateur de PRMA Consulting, explique : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous joindre à Fishawack Health et de mettre sur pied un groupe de premier plan en matière de valeur, de données probantes et d'accès. Nous avons été attirés par notre culture et nos valeurs communes et par la possibilité d'exploiter les ressources complémentaires existantes de Fishawack Health, ce qui nous aidera à offrir à nos clients une expérience encore meilleure.

« Alors que le rythme du développement clinique s'accélère et que les responsabilités entre le médical, le commercial, l'accès et la HEOR fusionnent, nous voyons une énorme opportunité de développer des offres de services intégrés et transversaux à la pointe du marché pour nos clients.

« Nous tenons à remercier nos clients de nous avoir aidés à franchir cette étape importante. J'aimerais également reconnaître et remercier la merveilleuse équipe de PRMA Consulting qui nous a aidés à avoir autant de succès. À mesure que notre voyage progresse, nous restons concentrés sur le partenariat avec les clients pour les aider à permettre un accès plus rapide des patients aux thérapies qui améliorent les résultats de santé. »

À propos de Fishawack Health

Visitez : www.fishawack.com

À propos de PRMA Consulting

Visitez : www.prmaconsulting.com

Les conseillers impliqués dans cette transaction sont :

KPMG Manchester a agi pour le compte de Fishawack Health dans le cadre de l'audit préalable financier et fiscal ; Craig Scott et Elan Iorwerth, Hill Dickinson (Liverpool), ainsi que Jamie Mercer et Lyle LeBlang, Sheppard Mullin (San Diego), et Allen & Overy (Londres) ont apporté un soutien juridique ; et EY a fourni des conseils fiscaux. PricewaterhouseCoopers a agi au nom de PRMA Consulting pour la finance d'entreprise. Charles Russell Speechlys LLP a fourni un soutien juridique et une diligence raisonnable, et Marcussen Consulting LLP a fourni des conseils fiscaux et une diligence raisonnable.

