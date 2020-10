Fishawack Health se réorganise en tant qu'agence de commercialisation internationale dans un monde postpandémique

Au cours des 10 dernières années, la navigation dans l'écosystème des soins de santé est devenue de plus en plus complexe et la COVID-19 a intensifié cette complexité, laissant une empreinte durable sur l'industrie. Les dirigeants commerciaux et scientifiques doivent donc désormais élaborer des approches plus ciblées, plus respectueuses des ressources et plus efficaces qui optimisent le succès commercial.

Au cours des deux derniers mois, Fishawack Health a effectué des recherches approfondies auprès de clients de l'ensemble du secteur afin de comprendre comment ils s'adaptent aux conditions contraignantes imposées en raison de la COVID-19. Les recherches ont révélé d'importantes perturbations, révélant des implications à long terme pour le développement clinique, les parcours des patients, le parcours client, ainsi que le lancement et les modèles de mise sur le marché. Un aperçu de cette recherche sera publié par Fishawack Health le 31 octobre.

« Aujourd'hui plus que jamais, nos clients ont besoin d'un partenaire doté de la souplesse, de l'esprit d'entreprise et de l'expertise d'une agence spécialisée, mais disposant également du rayonnement et des ressources d'un réseau plus vaste. Nous sommes en mesure de reconnaître les changements dans l'environnement et de définir rapidement une nouvelle direction. Les réseaux plus importants ne sont pas conçus pour s'adapter de cette façon », a déclaré Gail Flockhart, présidente du groupe Fishawack Health.

« Nos équipes interfonctionnelles mondiales ont proposé des solutions conçues pour surmonter les bouleversements manifestes survenus dans l'industrie. La plupart des équipes sont formées pour intervenir selon un seul mode d'action. On s'attend à ce que les équipes spécialisées de Fishawack fonctionnent selon deux modes : individuellement et en association avec d'autres spécialités. »

La nouvelle organisation combine toutes les capacités des diverses composantes des sociétés du groupe dans une offre intégrée, organisée en unités opérationnelles dédiées aux communications médicales, commerciales et de conseil. De nombreuses marques de groupe historiques continueront d'exister, unies sous la nouvelle identité Fishawack Health. Les équipes de direction et de gestion ont été réorganisées en conformité avec la nouvelle organisation.

Oliver Dennis, PDG de Fishawack Health, a déclaré : « Nous sommes une nouvelle race de partenaire de commercialisation et nous pouvons aider les entreprises de soins de santé à naviguer dans un paysage accidenté. Nous avons les capacités nécessaires permettant de relever ces défis car nous proposons des solutions souples et intégrées tout au long du cycle de vie du produit, du développement clinique à la perte de brevet. »

À propos de Fishawack Health

Fishawack Health est le principal partenaire mondial de commercialisation dans le domaine de la santé. Fondée en 2001 et basée au Royaume-Uni, Fishawack Health est aujourd'hui une organisation mondiale comptant plus de 800 collaborateurs et rassemblant les meilleures agences et les meilleurs experts en communications médicales, de conseil et commerciales.

Nous contribuons au développement, au lancement et à l'augmentation de la notoriété de marques pour des clients du secteur de la santé, notamment des fabricants mondiaux de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, et de nouvelles entreprises de biotechnologie et de soins de santé. Nos équipes primées et reconnues à l'échelle internationale collaborent dans le cadre d'opérations au Royaume-Uni (Brighton, Londres, Manchester et Oxford) et aux États-Unis (Evansville, New York, Philadelphie, Scottsdale, St Louis et San Diego).

Consultez notre site Web www.fishawack.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contact :

Natasha Cowan

Responsable de la communication de l'entreprise

+44 020 3328 1840

[email protected]

Heather Brucker

Responsable de la communication de l'entreprise

+1 215 837 3111

[email protected]

