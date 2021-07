Five Elms fecha Fundo de capital de crescimento V de 780 milhões de dólares

KANSAS CITY, Missouri, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Five Elms Capital, uma empresa líder global de crescimento de capital privado 100% focada em investir em software B2B de classe mundial, anunciou hoje o fechamento do Five Elms V com USD 780 milhões de capital confirmado.

O Five Elms V terá como objetivo investimentos de capital entre 5 e 75 milhões de dólares. O novo fundo recebeu forte apoio de uma base global diversificada de investidores institucionais novos e existentes, levando os ativos totais sob gestão da Five Elms a mais de USD $1,5 bilhão.

"Somos incrivelmente gratos pelo apoio de longa data de nossos parceiros limitados existentes. Nossa equipe está particularmente entusiasmada com o número de fundadores do portfólio da Five Elms que pessoalmente investiram no Five Elms V", disse Fred Coulson, fundador e sócio-gerente. "O novo fundo nos permitirá continuar apoiando os fundadores de classe mundial na contratação de talentos incríveis, na expansão da cultura, na otimização das operações e na busca de fusões e aquisições enquanto continuam a construir plataformas que os usuários adoram."

A arrecadação de capital cobre um período de enorme impulso para a Five Elms. Os destaques do ano passado incluem:

8 saídas bem-sucedidas, gerando um valor de saída de 3,8 bilhões de dólares

10 promoções além de 19 novos membros adicionados à equipe de investimento

Mais de 70 contratações de liderança sênior em todo o portfólio da Five Elms

Desde o início da empresa em 2006, a Five Elms fez parceria com 50 empresas de software com operações em 16 países. Com o novo fundo, a Five Elms continuará a investir em empresas de software em fase de crescimento com propostas de valor líderes do setor e culturas empresariais incríveis. Com mais de 60 profissionais e USD 780 milhões de capital novo, a empresa tem recursos exclusivos para continuar investindo e apoiando líderes da categoria em uma ampla variedade de verticais de software.

O Evercore Private Funds Group atuou como agente de colocação global exclusivo para o Five Elms V a Foley & Lardner LLP atuou como consultor de formação de fundos.

Sobre a Five Elms

A Five Elms Capital é uma investidora de crescimento líder em empresas de software de classe mundial que os usuários apreciam. A Five Elms oferece capital e recursos para ajudar as empresas a acelerar o crescimento e consolidar ainda mais seu papel como líderes setoriais. A Five Elms mantém escritórios na América do Norte e Europa e investe nas melhores plataformas de software do mundo. Para mais informações, acesse www.fiveelms.com.

FONTE Five Elms Capital

Related Links

https://www.fiveelms.com



SOURCE Five Elms Capital