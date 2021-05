FJDynamics lance une tondeuse à gazon intelligente de nouvelle génération

Coupe parfaite, même sur des terrains compliqués

Avoir une belle pelouse a toujours été un vrai défi. La tondeuse de FJDynamics vous offre la solution pour y arriver en contrôlant la machine du bout des doigts ! La tondeuse à gazon intelligente planifie et mémorise avec précision les itinéraires de tonte en fonction d'un positionnement par satellite de haute précision. Au besoin, il est possible d'alterner librement entre les trois modes de travail. L'interface personne-machine conviviale permet aux opérateurs de faire fonctionner et de surveiller la tondeuse à distance.

Comment FJDynamics offre-t-elle une coupe parfaite ? Le plateau de coupe relevable d'environ 104 cm, les lames robustes à vitesse ajustable, la capacité de gravir des pentes à 20 ° et l'angle d'arrêt à 16,7 ° établissent une nouvelle norme pour la tonte de pelouse. Grâce au rayon de braquage de zéro degré, il n'y a pas de zones non coupées, même le long des rampes et des rivières.

Réduction des coûts de plus de 60 %

Une performance élevée ne signifie pas un prix élevé. Par exemple, comparés au coût annuel de tonte d'un terrain de golf au Japon par des tondeuses traditionnelles (34 000 $), les coûts générés par la tondeuse de FJDynamics sont beaucoup moins élevés (14 200 $), comme on peut le voir ci-dessous :



Main-d'œuvre Entretien Énergie Total Tondeuse traditionnelle 25 000 $ 5 000 $ 4 000 $ 34 000 $ Tondeuse de FJDynamics 8 000 $ 5 000 $ 1 200 $ 14 200 $

La tondeuse de FJDynamics est également un choix intelligent sur le plan écologique, car elle fonctionne grâce à des batteries au lithium plutôt qu'au diesel, ce qui permet aux opérateurs de ne pas endurer le bruit et le gaz d'échappement. En cas d'urgence, il est même possible d'utiliser une batterie modulaire à grande capacité comme source d'alimentation.

Conçue pour la sécurité

Selon la revue Public Health Reports , environ 6 394 personnes sont blessées chaque année par des tondeuses à gazon aux États-Unis. Par comparaison, la tondeuse de FJDynamics assure la sécurité de plusieurs façons importantes.

La détection des obstacles est toujours activée, et ralentit et arrête la tondeuse lorsqu'il y a des obstacles sur la trajectoire de coupe. Les caractéristiques de sécurité intégrées arrêtent l'appareil en deux secondes si l'opérateur quitte le siège. Le bouton d'arrêt d'urgence double et l'arceau de sécurité rehaussent la sécurité.

Pour en savoir plus sur la tondeuse à gazon de FJDynamics, consultez la page des détails du produit.

À propos de FJDynamics

FJDynamics est une société mondiale de robotique axée sur l'IA, la fabrication de pointe et les big data. Elle vise à fournir une gamme complète de solutions autonomes et numériques pour l'automatisation industrielle et la transition des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage, de la pêche et de la construction vers des technologies intelligentes.

En savoir plus sur FJDynamics.

Mentions : The Big Number: 6,394 lawn mower injuries (Des chiffres importants : 6 394 personnes blessées par des tondeuses) – The Washington Post

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1516815/FJD_Lawnmower.jpg

SOURCE FJDynamics