FJDynamics veröffentlicht den intelligenten Rasenmäher der nächsten Generation

Perfekter Schnitt auch bei komplizierten Rasenflächen

Ihren Rasen in Topform zu halten, wurde immer als eine königliche Qual angesehen, während der FJD Rasenmäher dies mit nur einer Fingerspitze erledigen kann. Der intelligente Rasenmäher plant und speichert Arbeitsrouten auf Basis einer hochpräzisen Satellitenortung. Drei Arbeitsmodi können je nach Bedarf frei geschaltet werden. Mit dem benutzerfreundlichen HMI-System kann der Bediener das Mähen aus der Ferne bedienen und überwachen.

Wie macht FJDynamics einen perfekten Schnitt? 41″-Hubmähwerk, hochfeste Messer mit einstellbarer Geschwindigkeit, 20 ° Steigfähigkeit und 16,7 ° Parkwinkel setzen einen neuen Standard beim Mähen. Null-Grad-Wenderadius bedeutet keine ungeschnittenen Bereiche, selbst an Rampen und Flussufern.

Über 60 % Kostenreduzierung

Hochleistung heißt nicht gleich hochpreisig. In Bezug auf die jährlichen Mähkosten für einen Golfplatz in Japan gibt der FJDynamics Rasenmäher viel weniger aus als herkömmliche Mähgeräte ($14.200 gegenüber $34.000), wie unten gezeigt.



Manpower Wartung Energie Total Traditionelles Gerät 25.000 Dollar 5.000 Dollar 4.000 Dollar 34.000 Dollar FJD Rasenmäher 8.000 Dollar 5.000 Dollar 1200 Dollar 14.200 Dollar

Der FJD-Rasenmäher ist auch eine umweltfreundliche Wahl, da er mit Lithium-Batterien statt mit Diesel betrieben wird, was den Bediener gründlich von Lärm und Abgasen fernhält. Modularisierte Hochkapazitätsbatterie kann im Notfall als Stromquelle verwendet werden.

Gebaut für Sicherheit

Ungefähr 6.394 Menschen werden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten durch Rasenmäher verletzt, so die Zeitschrift Public Health Reports . FJD Rasenmäher hingegen sorgt in mehrfacher Hinsicht für Sicherheit.

Die immer aktivierte Hinderniserkennung verlangsamt und stoppt den Mäher, wenn sich Hindernisse im Mähweg befinden. Die eingebauten Sicherheitsfunktionen schalten das Fahrzeug innerhalb von 2 Sekunden ab, wenn der Bediener den Sitz verlässt. Die doppelte Not-Aus-Taste und der Überrollbügel bringen die Sicherheit auf die nächste Stufe.

Um mehr über FJDynamics Rasenmäher zu erfahren, besuchen Sie bitte die Produkt-Detailseite.

Informationen zu FJDynamics

FJDynamics ist ein globales Robotik-Unternehmen mit Fokus auf KI, fortschrittliche Fertigung und Big Data. Unser Ziel ist es, ein komplettes Angebot an autonomen und digitalen Lösungen für die industrielle Automatisierung und die Intelligenz der Land- und Forstwirtschaft, der Tierhaltung, der Fischerei und des Bauwesens bereitzustellen.

Erfahren Sie mehr über FJDynamics.

Zitat: The Big Number:6.394 Rasenmäher-Verletzungen - The Washington Post

