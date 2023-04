Flämische Regierung will Gesundheitswesen mit DXC Technology digitalisieren

– DXC und Cegeka wollen im Rahmen einer Initiative der Europäischen Kommission die Gesundheitsversorgung von Millionen belgischer Bürger verbessern

BRÜSSEL, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) wurde von der flämischen Regierung beauftragt, das Gesundheitswesen in Belgien zu digitalisieren. Im Rahmen des auf vier Jahre angelegten Vertrags im Wert von rund 3 Millionen US-Dollar wird DXC gemeinsam mit dem lokalen Geschäftspartner Cegeka eine patientenorientierte Plattform entwickeln, die eine bessere Vernetzung zwischen Patienten, lokalen Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Fachkräften ermöglicht.

Flemish Government offices in Brussels, Belgium

Die Behörde für Volksgesundheit in Flandern (Agentschap Zorg en Gezondheid), die zur flämischen Regierung gehört, ist für das persönliche Wohlergehen der belgischen Bürger verantwortlich und arbeitet daran, den Patienten die Kontrolle über ihre persönlichen Pflegepläne zu übertragen.

Die neue digitale Gesundheitsplattform, die eine Website und eine mobile App umfasst, wird die Erfahrungen der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, Versorgungsoptionen, Behandlungen und Termine entsprechend ihren Präferenzen auszuwählen. Die Plattform bietet eine genaue Echtzeit-Ansicht des Patienten und seines Behandlungsplans und ermöglicht eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit zwischen Patienten, Gesundheitsdienstleistern und medizinischem Fachpersonal, wodurch die Kommunikation einfacher, schneller und leichter zugänglich wird.

Der neue Dienst soll Ende 2023 mit einem Pilotprojekt für Patienten mit langfristigen oder lebensbedrohlichen Krankheiten starten.

Die Europäische Kommission, das politisch unabhängige Exekutivorgan der EU, finanziert die Initiative im Rahmen ihrer Bemühungen um die Verbesserung der Gesundheit der Bürger und die Unterstützung der EU-Länder bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Gesundheitssysteme.

„Wir konzentrieren uns auf die Modernisierung unserer öffentlichen Dienste und freuen uns, diese Arbeit in Zusammenarbeit mit DXC Technology und Cegeka fortzusetzen", so Joris Moonens, Sprecher der Behörde für Volksgesundheit in Flandern. „Wir sind bestrebt, unsere IT-Transformation zu beschleunigen, um innovative Projekte zu entwickeln, die unsere Dienstleistungen für Bürger verbessern, vereinfachen und beschleunigen."

„Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag und sind stolz darauf, unsere Rolle als zuverlässiger Partner der flämischen Regierung fortzusetzen", so Benjamin Revcoleschi, Managing Director von DXC Technology Benelux und Frankreich. „Wir helfen dem flämischen Gesundheitssystem, die Macht der Daten und plattformzentrierte Geschäftsmodelle zu nutzen, um bessere öffentliche Dienstleistungen für Millionen von Bürgern zu erbringen."

DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen bei der Verwaltung ihrer geschäftskritischen Systeme und Abläufe durch die Modernisierung der IT, die Optimierung von Datenarchitekturen und die Gewährleistung von Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors verlassen sich auf DXC, wenn es darum geht, Dienste zu implementieren, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Einrichtungen ermöglichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir unseren Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen bieten.

Informationen zu Cegeka

Cegeka ist ein aufstrebender und führender europäischer Anbieter von IT-Lösungen. Gemäß unserem Motto „In enger Zusammenarbeit" streben wir den bestmöglichen Kundenservice an und unterstützen unsere mehr als 2.500 Kunden auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Cegeka bietet End-to-End-Lösungen in den Bereichen Daten, Anwendungen und Infrastruktur, die stark miteinander verbunden sind. Cegeka beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter an Standorten in den Benelux-Ländern, Deutschland, Österreich, Rumänien, Moldawien, Italien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Schweden und erzielt einen konsolidierten Umsatz von 744 Millionen Euro (im Jahr 2021).

KONTAKT: Jonathan Davies, DXC Technology, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058556/DXC_Technology_Company_Flemish_Government_to_Digitalize_Healthca.jpg

SOURCE DXC Technology Company