Le gouvernement flamand va numériser les soins de santé avec la technologie DXC

- DXC et Cegeka transformeront l'expérience de santé de millions de citoyens belges dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne

BRUXELLES, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) a été engagé par le gouvernement flamand pour aider à numériser les soins de santé en Belgique. Dans le cadre de l'accord de quatre ans d'une valeur d'environ 3 millions de dollars américains, DXC travaillera avec son partenaire commercial local Cegeka pour construire une plateforme centrée sur le patient qui permettra une meilleure connectivité entre les patients, les agences de santé locales et les professionnels de santé.

Responsable du bien-être personnel des citoyens belges, l'Agence flamande de soins et de santé, qui fait partie du gouvernement flamand, s'efforce de donner aux patients le contrôle de leurs propres plans de soins personnalisés.

Comprenant un site web et une application mobile, la nouvelle plateforme numérique de santé améliorera l'expérience des patients en leur permettant de choisir des options de soins, des traitements et des rendez-vous en fonction de leurs préférences. La plateforme fournira un aperçu précis et en temps réel du patient et de son plan de soins, permettant une collaboration fluide et sécurisée entre les patients, les fournisseurs de soins de santé et les professionnels de santé, ce qui rendra la communication plus facile, plus rapide et plus accessible.

Le nouveau service devrait être lancé à la fin de 2023, avec un projet pilote pour les patients souffrant de maladies de longue durée ou limitant l'espérance de vie.

La Commission européenne, l'organe exécutif politiquement indépendant de l'UE, a financé l'initiative dans le cadre de ses efforts pour améliorer la santé des citoyens et aider les pays de l'UE à développer des systèmes de santé innovants et durables.

« Nous nous concentrons sur la modernisation de nos services publics et nous sommes heureux de poursuivre ce travail en collaboration avec DXC Technology et Cegeka, a déclaré Joris Moonens, porte-parole de l'Agence flamande de soins et de santé. Nous nous efforçons d'accélérer notre transformation informatique afin de développer des projets innovants qui amélioreront, simplifieront et accéléreront nos services pour les citoyens. »

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat et fiers de continuer à jouer notre rôle de partenaire de confiance du gouvernement flamand, a déclaré Benjamin Revcoleschi, directeur général de DXC Technology Benelux et France. Nous aidons le système de santé flamand à exploiter le pouvoir des données et des modèles économiques centrés sur les plateformes pour fournir de meilleurs services publics à des millions de citoyens. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services qui favorisent de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs équipements informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

À propos de Cegeka

Cegeka est un important et ambitieux fournisseur de solutions informatiques européen. Conformément à notre devise « En étroite collaboration », nous nous efforçons de fournir le meilleur service client possible et de soutenir nos plus de 2 500 clients dans leur parcours de numérisation. Cegeka offre des solutions de bout en bout dans les domaines des données, des applications et de l'infrastructure, qui sont fortement interconnectés. Cegeka compte plus de 5 500 collaborateurs avec des implantations au Benelux, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Moldavie, en Italie, en République tchèque, en Slovaquie et en Suède, et un chiffre d'affaires consolidé de 744 millions d'euros (en 2021).

