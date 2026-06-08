FLASH GLOBAL INAUGURA EL CENTRO DE EXCELENCIA DE DALLAS PARA OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y DEVOLUCIONES

El nuevo centro se inaugurará el 1 de julio, el cual respaldará el crecimiento continuo y

reflejará el cambio del mercado hacia la ejecución centralizada y las cadenas de suministro de servicios

impulsadas por el ciclo de vida

PARSIPPANY, Nueva Jersey, 8 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Flash Global (Flash), proveedor líder de soluciones de cadena de suministro de servicios, anunció la inauguración de un nuevo centro de excelencia de la cadena de suministro de servicios con sede en Dallas, diseñado para respaldar el continuo crecimiento mundial de la empresa y la ampliación de sus capacidades de servicio.

Las instalaciones de Dallas comenzarán a funcionar oficialmente el 1 de julio de 2026.

A medida que los hiperescaladores, los proveedores de infraestructura de IA y las empresas de tecnología de alto crecimiento continúan expandiéndose a un ritmo histórico, se les pide a las cadenas de suministro de servicios que admitan volúmenes más grandes, ciclos de implementación más rápidos y movimientos de productos más complejos en entornos distribuidos. El centro de excelencia de Dallas de Flash está diseñado para ayudar a satisfacer esas demandas al ofrecer una huella operativa más grande y más centralizada para distribución de piezas de servicio, gestión de devoluciones y servicios de la cadena de suministro de servicios.

La operación de Dallas complementa las instalaciones existentes de Flash en Columbus, Ohio y refleja la inversión continua de la empresa en la construcción de una red de cadena de suministro de servicios más centralizada y conectada a nivel operativo. Al hacer la transición de las operaciones de West Sacramento a Dallas, Flash obtiene mayor acceso a las principales redes de transporte, amplía las opciones de los operadores y mejora la proximidad a ecosistemas de servicio de las etapas finales de los procesos para los clientes.

Además, la presencia operativa ampliada ofrece capacidad adicional para respaldar la creciente demanda de los clientes, el aumento de los volúmenes de productos y la ampliacion continua de las ofertas de servicios de Flash en entornos tecnológicos mundiales.

El centro está diseñado para respaldar las actividades de admisión de devoluciones, pruebas, detección, borrado seguro de datos, disposición de productos y manejo de activos que ayudan a los clientes a administrar mejor los productos tecnológicos devueltos y defectuosos en toda la cadena de suministro del servicio. Según los requisitos del cliente, los productos devueltos se pueden enviar para su reimplementación, evaluación de socios de reparación, reciclaje u otras actividades de procesamiento posteriores.

"Esta inversión refleja tanto el crecimiento continuo de nuestro negocio como las necesidades cambiantes de nuestros clientes", afirmó Sam Mikles, presidente y director ejecutivo de Flash Global. "Los clientes actuales necesitan socios operativos que puedan respaldar la velocidad, flexibilidad, visibilidad y consistencia de ejecución en entornos cada vez más dinámicos. Nuestro centro de excelencia de Dallas nos posiciona para continuar ampliando esas capacidades mientras apoyamos la siguiente etapa de crecimiento para Flash y los clientes a quienes prestamos servicio".

Flash mantendrá operaciones ininterrumpidas durante toda la transición, garantizará la continuidad del servicio y la alineación continua con los requisitos de nivel de servicio al cliente.

El centro de excelencia de Dallas representa otro avance en la inversión continua de Flash en escala operativa, innovación de servicios e infraestructura diseñados para respaldar el futuro de la cadena de suministro de servicios.

Acerca de Flash Global :

Fundada en 1983 y con sede en Parsippany, Nueva Jersey, Flash Global es proveedor líder en el mercado de soluciones de cadena de suministro de servicios basadas en tecnología de vanguardia y experiencia sin precedentes. Muchas de las marcas icónicas del mundo confían en Flash para gestionar sus necesidades de servicio de misión crítica en una variedad de mercados, como hardware de red, seguridad de red, almacenamiento de datos, comercio minorista y telecomunicaciones. Flash hace confluir las soluciones de la cadena de suministro de servicios con tecnología que ofrece la consistencia, la previsibilidad y la seguridad que las empresas necesitan para cumplir sus objetivos de servicio al cliente. Para más información, visite www.flashglobal.com.

Contacto en Flash:

Kelly Gray, responsable de Comunicaciones de Marketing

FUENTE Flash Global