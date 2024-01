Flashscore bat des records dans le monde en 2023

Le profil le plus suivi, celui de Cristiano Ronaldo, a reçu 27,9 millions de vues

PRAGUE, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L'application et le site Web de Flashscore ont eu en moyenne plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels et plus de 230 000 000 000 de vues au cours des 12 mois de l'année 2023 - soit une augmentation de 24 % via l'application et de 16 % via le site Web. Ce fournisseur mondial de scores en direct et de contenu sportif révèle ce qui intéresse le plus les fans de sport.

Flashscore breaks records around the world in 2023

Selon Flashscore , le sport le plus populaire sur l'ensemble de ses 42 marchés était le football, avec plus de 170 milliards de vues. Le match le plus populaire de la saison, que les téléspectateurs ont suivi avec passion, a été celui de Ligue des champions opposant Liverpool et le Real Madrid, qui s'est soldé par une victoire 5 à 2 de « Los Blancos » lors du match aller des huitièmes de finale.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo a montré l'ampleur de sa popularité en étant l'athlète le plus recherché sur la plateforme - l'attaquant portugais a reçu plus de 27 millions de vues au cours de l'année.

L'équipe sportive la plus populaire de 2023 était Manchester United - l'ancienne équipe de Ronaldo - suivie de très près par leurs rivaux originaires de la même ville : Manchester City. Pour l'instant, Manchester est toujours rouge, à 0,9 % près.

En comptant tous les utilisateurs, la note moyenne de l'application était de 4,79 - montrant que les améliorations et le déploiement constant de nouvelles fonctionnalités continuent d'offrir aux utilisateurs le meilleur endroit pour se tenir au courant de l'évolution de leur sport favori.

Parlant des résultats de l'année 2023, Pavel Krbec, le PDG de Flashscore, a expliqué :

« Nous sommes restés à l'écoute de tous nos marchés, et nous continuerons de nous améliorer tout au long de 2024 et au-delà. C'est une année énorme pour le sport, avec de grands tournois internationaux de football ainsi que les Jeux olympiques. Nous allons être au cœur de tout cela, en offrant à nos utilisateurs une couverture sportive de premier ordre et en offrant à nos partenaires des occasions créatives d'être vus. »

À propos de Flashscore :

Flashscore est un réseau mondial d'applications et de sites Web offrant aux fans de plus de 40 pays un large éventail de contenus sportifs, des scores en direct à une couverture multimédia. Le service couvre près de 40 sports, plus de 6 200 compétitions et plus de 700 000 événements sportifs chaque année. Au niveau mondial, le réseau Flashscore est visité par plus de 100 millions d'utilisateurs par mois et ses applications mobiles ont été téléchargées plus de 150 millions de fois.