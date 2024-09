Flat Ads marque le DMEXCO 2024 de son empreinte en montrant la force de la publicité programmatique

COLOGNE, Allemagne, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En septembre, Flat Ads marque le DMEXCO 2024, le prestigieux événement européen du marketing numérique et de la technologie, de son empreinte. Cette exposition à très grand succès accueille 650 exposants, 850 conférenciers et des milliers de participants. Lors de l'événement, Flat Ads a montré la force de la plateforme de publicité programmatique en matière de diffusion d'annonces, d'optimisation du trafic et de sécurité de la marque.

La plateforme de publicité programmatique Flat Ads dispose d'un trafic exclusif de 700 millions de développeurs et d'un réseau étendu couvrant plus de 200 pays et régions dans le monde. Elle coopère avec plus de 200 partenaires DSP/SSP de premier plan, dont FreeWheel, PubMatic et Criteo, en s'appuyant sur un système d'enchères efficace et complet, ainsi que sur des algorithmes de diffusion automatique pour un marketing de précision et une efficacité maximale de la publicité.

Grâce à son algorithme exclusif de stratégie de plateforme, la plateforme de publicité programmatique Flat Ads peut effectuer une exploration et une mise en correspondance automatiques continues basées sur les caractéristiques du DSP et du trafic, et optimiser et ajuster le modèle d'algorithme en temps réel. Cela permet non seulement d'assurer la pérennité des budgets des DSP, mais aussi de maximiser l'utilisation du trafic et d'améliorer les recettes de monétisation des publicités.

En outre, la protection de la marque est l'une des principales priorités de Flat Ads. Outre l'accès à l'agence d'autorité Pixalate pour tester l'efficacité des publicités, elle a également accès à HUMAN, l'autorité mondiale de cybersécurité, pour protéger ses clients en empêchant les attaques de robots, la fraude numérique et les abus, garantissant ainsi une plateforme de transactions publicitaires programmatiques stable, fiable et sûre.

En participant au DMEXCO 2024, Flat Ads a montré sa force exceptionnelle et ses réalisations fructueuses dans le domaine de la publicité programmatique, attirant l'attention de nombreux annonceurs et développeurs en vue d'une coopération. Flat Ads s'enorgueillit non seulement de ses solides capacités techniques et de ses prouesses en matière d'innovation, mais aussi de son attitude active et ouverte à l'égard des technologies émergentes, qu'elle adopte et explore. Elle reste déterminée à fournir des services de marketing mondial plus professionnels et plus efficaces aux annonceurs et aux développeurs du monde entier, en aidant ses clients à se démarquer sur un marché extrêmement concurrentiel et à développer leurs activités.

Plate-forme de marketing publicitaire mobile de premier plan à l'échelle mondiale, Flat Ads possède actuellement des bureaux à Singapour, en Indonésie, à Hong Kong et à Guangzhou, et propose des solutions de marketing globales à plus de 1 000 clients. Si vous êtes intéressé par les services de publicité programmatique de Flat Ads, rendez-vous sur www.flat-ads.com.