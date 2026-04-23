FLEX Vascular anuncia la eficacia del sistema de preparación vascular FLEX™

FLEX Vascular anuncia resultados reales a 12 meses que demuestran una sólida seguridad, durabilidad y reducción de reintervenciones con el sistema de preparación vascular FLEX™

LONDRES, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FLEX Vascular, con sede en Minneapolis, anunció la presentación de los resultados a los 12 meses del Registro FLEX FIRST AV, un estudio prospectivo, multicéntrico y en condiciones reales que evalúa el sistema FLEX™ Vessel Prep en pacientes con acceso vascular para hemodiálisis disfuncional. Los datos fueron presentados en el Simposio Charing Cross (CX) en Londres, Inglaterra, el 21 de abril de 2026, por el doctor Ari Kramer, investigador principal nacional y director del Programa de Acceso Vascular del Centro Médico Regional de Spartanburg, Carolina del Sur.

El estudio incluyó a 130 pacientes de cuatro centros estadounidenses, representando una población diversa y de alto riesgo que refleja la práctica clínica real. Los resultados demostraron una combinación convincente de seguridad, durabilidad y rendimiento en diferentes tipos de lesiones complejas, lo que respalda al sistema FLEX™ Vessel Prep como una estrategia diferenciada de preparación mecánica de vasos sanguíneos.

Principales conclusiones de los últimos 12 meses

0% de eventos adversos graves (EAG) a los 30 días, con solo una complicación menor (0,8%).

40% de permeabilidad primaria de la lesión diana (PPLD) a los 12 meses en lesiones del arco cefálico, casi duplicando los valores de referencia históricos de la angioplastia transluminal percutánea (ATP).

100% de permeabilidad secundaria en injertos arteriovenosos a los 12 meses, sin abandono del acceso.

Esto resulta en la eliminación de 1 intervención por paciente al año (en promedio) cuando se utiliza FLEX con ATP.

"Estos resultados sugieren un cambio significativo en la forma en que abordamos las intervenciones de acceso arteriovenoso", afirmó el doctor Ari Kramer. "En una población real, estamos viendo una gran seguridad, menos reintervenciones y una durabilidad alentadora, incluso en lesiones difíciles como el arco cefálico".

Evidencia del mundo real que refleja la práctica clínica

La población del registro incluyó pacientes con comorbilidades significativas, entre ellos un 64,6% con diabetes y un 95,4% con hipertensión. El 60% de los pacientes eran afroamericanos, lo que refleja una amplia aplicabilidad de los hallazgos a la práctica clínica diaria.

Un nuevo enfoque para la preparación de los vasos sanguíneos

El sistema FLEX™ Vessel Prep System utiliza la técnica de creación de microincisiones endovasculares cinéticas (KEMIC), un método mecánico, sin fármacos ni implantes, diseñado para optimizar la adaptabilidad del vaso antes de la angioplastia estándar.

"En conjunto, estos hallazgos respaldan un nuevo paradigma de atención en las intervenciones de acceso vascular, uno que se define por una mayor seguridad, una reducción de las reintervenciones y resultados duraderos sin una complejidad añadida", comentó el doctor Jordan Knepper, director médico de Flex Vascular.

Acerca de FLEX Vascular

Flex Vascular (VentureMed Group, Inc.) es una empresa privada pionera en dispositivos médicos con sede en Minnesota, dedicada al desarrollo de soluciones endovasculares para el acceso arteriovenoso (AV) y las intervenciones vasculares periféricas. Su tecnología estrella, el sistema FLEX Vessel Prep™, es un dispositivo aprobado por la FDA (510(k)) y con la marca CE, diseñado para optimizar la preparación de los vasos sanguíneos mediante su tecnología patentada de creación de microincisiones endovasculares cinéticas (KEMIC).

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