Flexter est désormais largement disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis.

MONTRÉAL, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Flexter est fière d'annoncer une étape importante dans sa mission de révolutionner l'industrie de la location de camions : notre plateforme a maintenant dépassé 1000 sites à travers le Royaume-Uni et les États-Unis offrant des locations de fourgonnettes et de camions utilitaires légers. Cette expansion consolide la position de Flexter en tant que leader dans le secteur de la réservation de camions, offrant une commodité et une accessibilité inégalées aux consommateurs dans toutes les grandes régions des deux pays.

Flexter Logo

Avec cette croissance significative, Flexter est ravi de mettre en avant ses partenariats stratégiques avec des fournisseurs renommés, dont Enterprise Mobility Europe, Hertz North America, NextCar, Priceless Rent A Car, Rent-A-Wreck, Green Motion, U-Save, Thrifty, Dollar, Europcar, et Drivalia UK. Ces collaborations sont essentielles pour fournir à nos clients une flotte diversifiée et un service exceptionnel.

Accessibilité et commodité accrues

Que vous soyez dans des centres urbains comme Londres et New York ou dans des régions plus éloignées, le vaste réseau de fournisseurs de location de camions de Flexter vous assure qu'un emplacement pratique est toujours à proximité. Notre plateforme offre une gamme complète d'options de location de camions, depuis les petites camionnettes et les pick-up pour les déménagements locaux jusqu'aux plus gros camions pour les cargaisons importantes et les trajets longue distance. L'interface conviviale permet aux consommateurs de comparer les prix, de vérifier les disponibilités et de réserver des locations en toute simplicité, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts.

Renforcer les petites entreprises

Cette expansion est particulièrement bénéfique pour les petites entreprises, qui peuvent désormais s'appuyer sur le vaste réseau de fournisseurs de location de camions de Flexter pour gérer efficacement la logistique et le transport sans avoir à supporter les frais généraux liés à l'entretien de leur propre flotte. En nous associant à des fournisseurs de premier plan, nous veillons à ce que nos clients aient accès à des solutions de location de camionnettes, de fourgonnettes et de camions faciles à trouver, fiables et rentables.

Engagement en faveur de l'expansion mondiale

Flexter reste déterminé à poursuivre son expansion mondiale, en vue d'apporter sa plateforme innovante à de nouveaux marchés et d'étendre sa portée à davantage de clients dans le monde entier. Nous améliorons continuellement notre technologie, rationalisons nos processus et développons nos partenariats afin d'offrir une expérience de location inégalée.

Gratitude et vision d'avenir

Nous remercions chaleureusement nos partenaires et nos clients pour le soutien inestimable qu'ils nous ont apporté en nous aidant à franchir cette étape. Cette réussite ne marque que le début de notre parcours pour devenir la plateforme de location de camions la plus utilisée au monde. Avec Flexter, la route est belle et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés à chaque étape.

Contact presse :

[email protected]

www.flexter.com

