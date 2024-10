Flexter ist jetzt im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten weithin erhältlich

MONTRÉAL, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Flexter ist stolz darauf, einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission, die LKW-Vermietungsbranche zu revolutionieren, bekannt zu geben: Unsere Plattform hat inzwischen mehr als 1000 Standorte im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten, die leichte Nutzfahrzeuge und Lkw vermieten. Diese Expansion festigt die Position von Flexter als führendes Unternehmen in der Lkw-Reservierungsbranche, das Verbrauchern in allen wichtigen Regionen beider Länder unvergleichlichen Komfort und Zugänglichkeit bietet.

Angesichts dieses bedeutenden Wachstums freut sich Flexter über seine strategischen Partnerschaften mit renommierten Anbietern, darunter Enterprise Mobility Europe, Hertz North America, NextCar, Priceless Rent A Car, Rent-A-Wreck, Green Motion, U-Save, Thrifty, Dollar, Europcar und Drivalia UK. Diese Kooperationen tragen dazu bei, unseren Kunden eine vielfältige Flotte und einen außergewöhnlichen Service zu bieten.

Verbesserte Zugänglichkeit und Bequemlichkeit

Egal, ob Sie sich in städtischen Zentren wie London und New York oder in entlegeneren Gebieten befinden, Flexters umfangreiches Netz von Lkw-Vermietungsunternehmen sorgt dafür, dass immer ein geeigneter Standort in der Nähe ist. Unsere Plattform bietet ein umfassendes Angebot an Lkw-Vermietungsoptionen, von kleinen Transportern und Pickups für lokale Umzüge bis hin zu größeren Lkw für große Ladungen und Langstreckenfahrten. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können die Verbraucher problemlos Preise vergleichen, die Verfügbarkeit prüfen und Buchungen vornehmen, was Zeit und Mühe spart.

Stärkung von Kleinbetrieben

Diese Erweiterung ist vor allem für kleine Unternehmen von Vorteil, die nun das breite Netzwerk von Flexter an Lkw-Vermietern nutzen können, um Logistik und Transport effizient zu verwalten, ohne die Gemeinkosten für den Unterhalt einer eigenen Flotte tragen zu müssen. Durch unsere Partnerschaften mit führenden Anbietern stellen wir sicher, dass unsere Kunden Zugang zu leicht zu beschaffenden, zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen für die Vermietung von Pickups, Transportern und Lkw haben.

Engagement für globale Expansion

Flexter setzt sich weiterhin für eine globale Expansion ein, mit dem Ziel, unsere innovative Plattform auf neue Märkte zu bringen und unsere Reichweite auf mehr Kunden weltweit auszudehnen. Wir verbessern ständig unsere Technologie, rationalisieren unsere Prozesse und erweitern unsere Partnerschaften, um ein unübertroffenes Vermietungserlebnis zu bieten.

Dankbarkeit und Zukunftsvision

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern und Kunden für ihre unschätzbare Unterstützung bei der Erreichung dieses Meilensteins. Diese Errungenschaft ist nur der Anfang unserer Reise zur weltweit führenden Lkw-Vermietungsplattform. Mit Flexter haben wir einen guten Weg vor uns, und wir freuen uns darauf, Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg dabei zu haben.

