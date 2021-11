Flexxible IT possibilita desktop como serviço em qualquer lugar, da maneira que desejar

FORT LAUDERDALE, Flórida, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Flexxible IT, líder em transformação digital, anunciou oficialmente o lançamento da FlexxDesktop, uma solução de desktop como serviço (DaaS) onde convergem computação de borda e computação em nuvem, permitindo que os desktops virtuais funcionem em qualquer lugar. Com a experiência do usuário final no centro de tudo, a FlexxDesktop oferece DaaS nas condições que os usuários desejarem, sem investimento inicial, e permite a transição perfeita de qualquer plataforma para qualquer plataforma, seja o data center ou a nuvem.

"A Flexxible é líder no espaço DaaS desde 2008, e estamos entusiasmados em expandir nosso alcance para oferecer suporte aos clientes que permanecem ou mudam para qualquer fornecedor ou nuvem", disse Sebastian Prat, CEO da Flexxible IT. "Vemos a FlexxDesktop como o futuro do DaaS, permitindo que a empresa desenvolva sua própria solução DaaS em seus termos, onde podem pagar conforme o uso e fazer a transição para qualquer fornecedor ou nuvem em seu ritmo. Isso permite que a empresa escolha os fornecedores que considera adequados e migre perfeitamente entre eles."

A FlexxDesktop está disponível hoje em um modelo de preços de assinatura, portanto, permite que as empresas migrem ambientes existentes para qualquer nuvem com facilidade a um custo acessível de OPEX. Muitos fornecedores da DaaS limitam os clientes a uma única plataforma ou nuvem. A nuvem pode não ser viável para alguns, e o cliente ainda dependerá do data center. A FlexxDesktop permite que o DaaS melhore a experiência digital para qualquer usuário final por meio de uma arquitetura de gerenciamento simplificada construída para qualquer nuvem ou centro de dados.

"A FlexxDesktop permite que as empresas tenham uma escolha", disse Pete Downing, CMO da Flexxible IT. "O DaaS é complexo, e a FlexxDesktop tem como objetivo simplificar a gestão diária, bem como oferecer às empresas a opção de usar qualquer fornecedor, seu data center, sua borda e qualquer nuvem."

A Flexxible apresentará uma visão geral e destacará os principais recursos da FlexxDesktop por meio de um webinar em 3 de novembro de 2021, às 11h00 (horário da costa leste dos EUA). Você pode se inscrever aqui.

Para obter informações sobre a FlexxDesktop, clique aqui.

Sobre a Flexxible IT

AFlexxible IT é o futuro do trabalho híbrido, onde a computação de ponta e a computação em nuvem convergem para permitir que desktops virtuais funcionem em qualquer lugar ou em qualquer lugar. A Flexxible IT permite que as empresas adotem o DaaS integrando qualquer nuvem, sem custos antecipados e gerenciamento simplificado. A sede dos EUA da Flexxible IT é em Fort Lauderdale, Flórida, e a empresa foi originalmente fundada na Espanha. Para mais informações sobre a Flexxible IT, acesse o site: www.flexxible.com

