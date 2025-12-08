FlixLatino Celebra 10 Años con Expansión de Distribución en Roku Channel, VIZIO y Claro Puerto Rico

MIAMI, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FlixLatino, el servicio de streaming por suscripción dedicado al entretenimiento en español para audiencias hispanas en los Estados Unidos y Puerto Rico, celebra su décimo aniversario con un hito importante: acuerdos de distribución con Roku Channel, VIZIO y Claro Puerto Rico, ampliando significativamente el alcance de FlixLatino, reafirmando su misión de ofrecer entretenimiento auténtico y culturalmente relevante que conecte con el público latino.

FlixLatino ahora está disponible en una red de distribución que incluye web, dispositivos móviles (iOS y Android), Samsung, Roku, VIZIO, Amazon Fire TV, Prime Video Channels, Google TV, Xfinity, Sling y Claro Puerto Rico. Esta presencia garantiza que las audiencias hispanas puedan acceder al catálogo curado de FlixLatino: más de 4,000 horas de películas contemporáneas, series exitosas, telenovelas, documentales y animación infantil, todo originalmente producido en español y disponible por solo $4.99 al mes.

"Llegar a nuestro décimo aniversario es tanto una celebración como un punto de inflexión," expresó Luis Guillermo Villanueva, COO de SOMOS Next. "Nuestros nuevos acuerdos con Roku, VIZIO y Claro Puerto Rico representan un nuevo capítulo en nuestra misión de conectar con los hogares hispanos en todas partes. Estamos orgullosos de ofrecer contenido que refleja quiénes somos, que entretiene y que nos une a través de culturas y generaciones."

"Estamos encantados de darle la bienvenida a FlixLatino a Premium Subscriptions en Roku," dijo Randy Ahn, Vicepresidente de Suscripciones en Roku. "Esta expansión fortalece nuestra oferta de suscripciones premium en español y facilita aún más a nuestros usuarios hispanos el acceso a su entretenimiento premium favorito en una experiencia integrada dentro de The Roku Channel."

"Estamos orgullosos de presentar FlixLatino a nuestros clientes. Esta alianza amplía nuestro portafolio de entretenimiento y reafirma nuestro compromiso de ofrecer contenido diverso y de alta calidad. FlixLatino complementa nuestra oferta en español, conectando con los intereses y la cultura de nuestra audiencia," afirmó Enrique Ortiz de Montellano, Presidente y Director Ejecutivo de Claro Puerto Rico.

Desde el 2015, FlixLatino ha sido uno de los pocos servicios de streaming dedicados exclusivamente al contenido en español para hispanos en Estados Unidos. Con adquisiciones continuas de América Latina, España, México y Estados Unidos, el servicio ofrece una experiencia cultural única a través de películas premiadas, series exitosas y animación infantil exclusiva.

Al entrar en su segunda década, la plataforma reafirma su promesa: ser el destino de streaming donde el entretenimiento en español conecta culturas, generaciones y emociones.

