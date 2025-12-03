FLOR DE CAÑA CÉLÈBRE SON 135E ANNIVERSAIRE AVEC LE PLUS ANCIEN PRODUIT À CE JOUR : UN RHUM ULTRA-LUXUEUX DE 35 ANS D'ÂGE

LONDRES, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour célébrer 135 ans d'héritage et de maîtrise, Flor de Caña, l'une des plus anciennes entreprises d'Amérique centrale, dévoile fièrement sa création la plus extraordinaire et sa plus ancienne version à ce jour : Rhum Flor de Caña 35 ans. Ce chef-d'œuvre représente l'apogée de l'engagement de la marque en faveur de la durabilité, de l'excellence et de la qualité, un héritage nourri par cinq générations familiales depuis 1890.

Flor de Caña 35

Vieilli naturellement et durablement pendant 35 ans en fûts de chêne blanc américain dans la réserve privée de la famille, ce rhum exceptionnellement rare est né dans le terroir volcanique unique du Nicaragua, niché entre le majestueux volcan San Cristóbal et l'océan Pacifique. Cette harmonie entre la terre, la mer et le feu a conféré à ce liquide un profil de saveurs superbement complexe et un fini d'une douceur exquise.

Seules 350 carafes en cristal (700 ml) seront disponibles dans le monde entier au prix de 4 000 euros chacune, accompagnées d'un certificat d'authenticité numéroté. Chacune est une œuvre d'art, avec une silhouette et des arêtes sculptées qui reproduisent les lignes du volcan San Cristóbal, capturant sa force et sa beauté intemporelle. Finie à la main et polie à la perfection, la carafe met en valeur les teintes chaudes et dorées de ce remarquable spiritueux.

La pièce est couronnée d'un bouchon fabriqué sur mesure à partir d'obsidienne d'origine volcanique, adapté individuellement à sa carafe et orné d'un collier en cuir fin, symbole de l'engagement historique de la marque en faveur du développement durable. Il est présenté dans un coffret en bois sur mesure , délicatement gravé d'illustrations de la flore luxuriante que l'on trouve au pied du volcan.

« Le rhum Flor de Caña 35 ans incarne l'essence, les valeurs et le savoir-faire qui définissent notre marque depuis 135 ans. Plus qu'un objet de collection, il s'agit d'un rare trésor du temps, conçu pour ceux qui apprécient l'authenticité, l'héritage et l'excellence », a déclaré Tomás Cano, le vénéré Maestro Ronero de Flor de Caña depuis près de quatre décennies.

Des carafes de 100 ml de petite taille seront également disponibles au prix de 630 euros, chacune étant présentée dans un élégant coffret vert royal .

Flor de Caña 35 Year Site officiel :

https://www.flordecana.com/35-year

