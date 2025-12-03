FLOR DE CAÑA FEIERT SEIN 135-JÄHRIGES BESTEHEN MIT DER BISHER ÄLTESTEN VERÖFFENTLICHUNG: EIN 35 JAHRE ALTER ULTRA-LUXUS-RUM

LONDON, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zur Feier von 135 Jahren Erbe und Meisterschaft stellt Flor de Caña, eines der ältesten Unternehmen Mittelamerikas, stolz seine bisher außergewöhnlichste Kreation und älteste Veröffentlichung vor: Flor de Caña 35 Jahre Rum. Dieses Meisterwerk ist der Höhepunkt des Engagements der Marke für Nachhaltigkeit, Exzellenz und Qualität, ein Erbe, das von fünf Familiengenerationen seit 1890 gepflegt wird.

Flor de Caña 35

Dieser außergewöhnlich seltene Rum, der 35 Jahre lang auf natürliche und nachhaltige Weise in Fässern aus amerikanischer Weißeiche im privaten Reservat der Familie gereift ist, entstand in Nicaraguas einzigartigem vulkanischen Terroir, eingebettet zwischen dem majestätischen Vulkan San Cristóbal und dem Pazifischen Ozean. Diese Harmonie aus Erde, Meer und Feuer hat dem Liquid ein äußerst komplexes Geschmacksprofil und einen exquisit weichen Abgang verliehen.

Weltweit werden nur 350 Kristallkaraffen (700 ml) zu einem Preis von je 4.000 € erhältlich sein, die von einem nummerierten Echtheitszertifikat begleitet werden. Jedes Stück ist ein Kunstwerk mit einer Silhouette und skulpturalen Graten, die den Linien des Vulkans San Cristóbal nachempfunden sind und seine Kraft und zeitlose Schönheit widerspiegeln. Die von Hand gefertigte und polierte Karaffe bringt die warmen, goldenen Farbtöne dieser bemerkenswerten Spirituose perfekt zur Geltung.

Gekrönt wird das Stück von einem speziell angefertigten Verschluss aus Obsidiangestein vulkanischen Ursprungs, der individuell an die Karaffe angepasst und mit einem feinen Lederhalsband verziert ist - ein Symbol für das historische Engagement der Marke für Nachhaltigkeit. Sie wird in einem maßgeschneiderten Holzetui präsentiert, in das Abbildungen der üppigen Flora am Fuße des Vulkans eingraviert sind.

„Flor de Caña 35 Year Rum verkörpert die Essenz, die Werte und die Kunstfertigkeit, die unsere Marke seit 135 Jahren ausmachen. Sie ist mehr als ein Sammlerstück, sie ist ein seltener Schatz der Zeit, geschaffen für diejenigen, die Authentizität, Vermächtnis und Exzellenz schätzen", sagt Tomás Cano, der seit fast vier Jahrzehnten als Maestro Ronero von Flor de Caña verehrt wird.

Kleine 100-ml-Karaffen werden ebenfalls zum Preis von 630 € erhältlich sein, jede in einem eleganten königs-grünen Etui zur Erinnerung .

Flor de Caña 35 Jahre Offizielle Website:

https://www.flordecana.com/35-year

KONTAKT: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835197/Flor_de_Cana_35_year_old_rum.jpg