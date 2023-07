FLORA Ventures™ lance un fonds de 80M$ soutenu par des investisseurs de premier plan pour investir dans des start-ups technologiques agroalimentaires durables

Un modèle d'investissement novateur s'associe aux kibboutzim pour prototyper et tester les technologies émergentes à l'échelle mondiale

TEL-AVIV, Israël, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- FLORA Ventures™ annonce le lancement de son fonds de 80 millions de dollars et sa première clôture avec des engagements de 50 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand investisseur en capital-risque basé en Israël dans le domaine de l'agroalimentaire. Selon les données de l'IVC, il s'agit du plus grand nouveau fonds de capital-risque israélien à avoir réalisé une première clôture au cours de l'année 2023, tous secteurs d'investissement technologiques confondus.

Gil Horsky, Co-Founder, FLORA Ventures Esther Barak-Landes, Co-Founder, FLORA Ventures

FLORA Ventures investit dans des entreprises en démarrage de deux des principaux écosystèmes agroalimentaires, Israël et l'Europe, qui bâtissent un système agroalimentaire plus sain, plus durable et plus résilient, et soutient ces entreprises dans leur expansion mondiale.

Le modèle du fonds est unique dans la mesure où il s'agit du premier fonds de capital-risque à faire appel aux pionniers « originaux » de l'agriculture innovante dans le monde, les kibboutzim israéliens, en tant qu'investisseurs et partenaires de référence.

Les cofondateurs de FLORA Ventures sont Gil Horsky, ancien dirigeant de Mondelēz, investisseur en capital de risque et figure de proue de l'écosystème agroalimentaire mondial, et Esther Barak-Landes, investisseuse en capital-risque de renom et cofondatrice de l'incubateur et de la branche d'investissement de Nielsen. Ils ont obtenu un financement en seulement quatre mois en identifiant une opportunité de combler les lacunes technologiques telles que la sécurité alimentaire, la numérisation, l'agriculture durable et l'alimentation en tant que médicament.

La première levée de fonds a été réalisée avec des partenaires stratégiques de premier plan, dont Sadot Kibbutzim, une coopérative regroupant plus de 185 kibboutzim dont la production agricole s'élève à plus de 3 milliards de dollars exportés dans plus de 100 pays. Ils offrent au portefeuille du fonds un accès exclusif à des terres agricoles, à des capacités de production et à une expertise pour la validation initiale du concept et la capacité à mettre à l'échelle leurs technologies.

Parmi les autres investisseurs de FLORA, il y a des Family Offices de premier plan et :

Haifa Group – un leader mondial dans le domaine de la nutrition des plantes et des engrais spéciaux. Les efforts de l'entreprise en matière de durabilité, d'innovation et d'agriculture de précision, ainsi que ses 18 filiales à travers le monde distribuant dans plus de 100 pays, en font un partenaire optimal pour aider les start-ups de FLORA à développer leurs capacités de mise sur le marché.

Harel Group – le plus important groupe d'assurance et de finance d'Israël avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG). FLORA a ainsi accès à un investisseur institutionnel et financier de premier plan qui peut fournir un soutien et des investissements de suivi aux entreprises du portefeuille du fonds.

Gil Horsky et Esther Barak-Landes affirment que le point d'infliction de la COVID-19, de la guerre en Ukraine et de la crise climatique a souligné l'urgence pour un fonds comme FLORA Ventures d'accélérer l'innovation et l'impact dans l'industrie agroalimentaire de 8 trillions de dollars.

Ils ont saisi l'occasion de créer le fonds en tirant parti de leurs compétences et de leur réseau complémentaires : l'expérience de leadership mondial de M. Horsky dans des entreprises alimentaires multinationales telles que Mondelēz, PepsiCo et Kraft Foods, et l'expérience éprouvée de Mme Barak-Landes en matière d'investissement dans des start-ups technologiques révolutionnaires, notamment en dirigeant les premiers tours de table de sociétés technologiques devenues des licornes cotées en bourse, telles que Payoneer, Amwell et Playtika.

« J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, de diriger d'importantes transactions de capital de risque dans les secteurs de la technologie de détail, de la technologie financière et de la transformation numérique, ce qui me permet de réappliquer des technologies et des modèles commerciaux éprouvés à l'industrie agroalimentaire, qui en a grandement besoin. Je suis enthousiaste à l'idée d'apporter mes compétences à la recherche et au financement de start-ups israéliennes et européennes qui sont bénéfiques pour les gens et respectueuses de la planète, tout en aidant à bâtir la prochaine génération de licornes agroalimentaires », a déclaré Esther Barak-Landes.

« En travaillant pour des multinationales alimentaires de premier plan et en cofondant avec Mondelēz l'une des initiatives de capital-risque et d'incubation les plus réussies de l'industrie, j'ai appris qu'il était important d'avoir des partenaires de conception dès le début. C'est pourquoi nous sommes ravis que FLORA puisse offrir à nos start-ups un accès exclusif à Haifa Group, Sadot Kibbutzim et Harel Group, qui comptent parmi les partenaires de conception les plus innovants et les plus agiles de l'industrie », a expliqué Gil Horsky.

FLORA Ventures a déjà réalisé son premier investissement dans Arrakis Bio, une start-up israélienne discrète qui développe une technologie de pointe destinée à révolutionner la production et l'utilisation de collagène humain et de gélatine, exempts de produits d'origine animale, de haute qualité et d'une grande pureté.

Pour en savoir plus, consultez le site www.floravc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2156461/FLORA_Ventures_Gil_Horsky.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2156462/FLORA_Ventures_Esther.jpg

