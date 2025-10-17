Florida Climate WeekTM 2025 impulsó la acción climática en todo el estado

Del 6 al 12 de octubre, más de 1800 personas participaron en los 83 eventos gratuitos, entre sesiones virtuales y actividades presenciales, que unieron a comunidades, líderes locales, científicos y organizaciones de todo el estado en torno a un mismo propósito: pasar de la información a la acción.

"Florida Climate Week fue un enorme éxito, un recordatorio poderoso de que la colaboración, la innovación y la esperanza están impulsando una verdadera acción climática en todo nuestro estado", expresó Thais López Vogel, cofundadora y administradora de la Fundación VoLo. "Estamos pasando de la información a la acción, y esa es la mejor de las noticias".

Una semana de acción colectiva

Un total de 32 sesiones virtuales atrajeron a más de 600 asistentes en línea, y 51 eventos presenciales reunieron a más de 1200 asistentes en todo el estado. La modalidad híbrida reafirmó el compromiso de la Fundación VoLo de ofrecer espacios accesibles y gratuitos, adaptados a los horarios y necesidades de cada comunidad.

La programación abordó temas que iban desde el calor extremo y las tormentas más intensas hasta la restauración costera, el transporte y la biodiversidad. Estos temas se trataron a través de seminarios web dirigidos por expertos, jornadas de limpieza, actividades juveniles y campañas de economía circular.

Liderazgo local y compromiso real

La edición 2025 destacó el papel clave de los gobiernos locales en la acción climática.

Varias municipalidades se unieron como socios oficiales de Florida Climate Week, organizando actividades y encuentros en sus comunidades. Además, 18 proclamaciones oficiales fueron firmadas por alcaldes y autoridades locales, declarando la semana del 6 al 12 de octubre como la Semana del Clima de Florida.

Estas acciones demuestran que las soluciones deben surgir desde las comunidades, con el liderazgo de quienes conocen los riesgos climáticos de sus territorios.

Un esfuerzo coordinado en todo el estado

Las actividades de Florida Climate Week se extendieron por las cuatro regiones principales del estado:

Norte de Florida , liderado por la Ciudad de Jacksonville.

, liderado por la Ciudad de Jacksonville. Sur de Florida , con eventos desde Miami hasta Jupiter.

, con eventos desde Miami hasta Jupiter. Costa Oeste , con encuentros en Tampa y St. Petersburg.

, con encuentros en Tampa y St. Petersburg. Florida Central, con programas y talleres en Orlando.

Jacksonville celebró un acto inaugural público y una semana de eventos comunitarios. En Florida Central destacaron activaciones de reciclaje de desechos electrónicos y textiles en Orlando, mientras que los socios costeros organizaron jornadas de limpieza de playas desde Vero Beach hasta Jupiter. Cada región abordó sus propios retos, compartiendo soluciones prácticas y basadas en la ciencia.

De la conciencia a la acción

Florida Climate Week nació con el propósito de empoderar a las comunidades a través del conocimiento, la colaboración y la acción. En su quinta edición, reafirmó que la solución a la crisis climática comienza desde abajo hacia arriba.

"Esta semana trató de soluciones y colaboración, porque las decisiones que tomemos hoy definirán la calidad de vida de las generaciones futuras", recordó López Vogel. La Fundación VoLo invita a todos a reservar la fecha para la edición 2026 de Climate CorrectionTM, su evento insignia, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo en Orlando, Florida.

Todos los eventos online están disponibles de forma gratuita en la lista de reproducción de Florida Climate Week 2025 en el canal de YouTube de la Fundación VoLo.

Sobre la Fundación VoLo

La Fundación VoLo es una organización familiar privada que existe para acelerar el cambio y el impacto global, apoyando soluciones climáticas basadas en la ciencia, promoviendo la educación y mejorando la salud.

