Flotter sur Cloud Nine : Emma transforme une nacelle de grande roue en chambre à coucher

Emma offre des tours gratuits dans sa capsule Cloud Nine ce week-end, qui s'élève à plus de 60 mètres au-dessus de la capitale autrichienne

Les visiteurs ont une chance de profiter d'une vue spectaculaire de Vienne, confortablement installés dans un lit

VIENNE, 27 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Flottez sur Cloud Nine ce week-end en profitant d'un tour gratuit dans la capsule de sommeil d'Emma sur la grande roue de Vienne, accessible entre aujourd'hui et dimanche. La grande roue du Prater de Vienne a été inaugurée en 1897 pour célébrer le 50e anniversaire de l'accession au trône de l'empereur François-Joseph Ier, ce qui en fait la plus ancienne grande roue encore en activité. Dans une capsule joliment décorée d'Emma - The Sleep Company, les passagers se mettront vite à rêver au lit, avec une vue sur Vienne, sous une voûte de lumières féeriques, de nuages de coton et d'attrape-rêves. Avec l'expérience Cloud Nine, Emma concrétise l'idée de rêver dans des nuages duveteux – et tous les visiteurs sont invités à en faire l'expérience par eux-mêmes.

Cloud Nine Capsule on Vienna's Giant Ferris Wheel by Emma -- The Sleep Company

Pour faire partie des premiers à rêver sur Cloud Nine dans la capsule Emma, de nombreux visiteurs se sont présentés à la grande roue de Vienne au Prater dès 9h00 heure locale. Kathi D. a participé au premier tour et en était ravie : « Un tour sur la grande roue est toujours une expérience spéciale en cette période de l'année. Profiter de la vue sur le Prater, avec toutes ces décorations festives, tout en flottant à bord de Cloud Nine a été une expérience extraordinaire. »

Comment ? Rendez-vous tout simplement au stand Emma, près de la grande roue de Vienne, et donnez le mot de passe « Flotter sur Cloud Nine avec Emma » pour bénéficier d'un tour gratuit dans la capsule Cloud Nine.

Quand ? Du 24 au 27 novembre 2022, de 10h30 à 14h30.

Où ? Au stand Emma, près de la grande roue de Vienne, en face de la billetterie, Riesenradplatz 1, 1020 Vienne, Autriche.

