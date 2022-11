Flutuando na Cloud Nine: Emma transforma uma cabine de roda gigante em um quarto

A Emma está oferecendo passeios gratuitos neste fim de semana em sua cápsula Cloud Nine, que se eleva a mais de 60 metros acima da capital austríaca

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar as vistas espetaculares de Viena no conforto de uma cama

VIENA, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Flutue na Cloud Nine neste fim de semana com um passeio gratuito na cápsula de sono dedicada da Emma na roda gigante de Vienna, disponível de hoje até domingo. A roda gigante do parque Prater de Viena foi inaugurada em 1897 para comemorar o 50º aniversário da ascensão ao trono do Imperador Franz Josef, tornando-se a roda gigante mais antiga do mundo ainda em operação. Na cápsula cuidadosamente decorada da Emma - The Sleep Company, os passageiros começarão rapidamente a sonhar na cama com vista para Viena, sob um dossel de cordões de luzes, nuvens de algodão e apanhadores de sonhos. Com a experiência da Cloud Nine, a Emma está transformando em realidade a ideia de sonhar em nuvens fofas - e todos os visitantes serão bem-vindos para experimentar por si mesmos.

Cloud Nine Capsule na Giant Ferris Wheel de Viena por Emma — The Sleep Company (PRNewsfoto/Emma Sleep GmbH)

Para estar entre os primeiros a sonhar na Cloud Nine na cápsula da Emma, vários visitantes chegaram à roda gigante de Viena no Prater já às 9h, horário local. Kathi D. participou da primeira volta e se emocionou: "Passear na roda gigante é sempre uma experiência especial nessa época do ano. Ter uma vista para o Prater cuidadosamente decorado para as festas enquanto flutuava na Cloud Nine foi uma experiência extraordinária."

Como: basta acessar o Emma Corner na roda gigante de Viena e compartilhar a senha "Floating on Cloud Nine with Emma" (Fluando na Cloud Nine com a Emma) para dar uma volta gratuita na cápsula Cloud Nine.

Quando: 24 a 27de novembro de 2022 diariamente de 10h30 às 14h30.

Onde: Emma Corner na roda gigante de Viena, em frente à bilheteria, Riesenradplatz 1, 1020 Viena, Áustria.

Mais imagens estão disponíveis aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955728/Emma_Sleep_GmbH_Bearbeitet.jpg

FONTE Emma Sleep GmbH

SOURCE Emma Sleep GmbH