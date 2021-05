Flowbird Transforma A Mobilidade Urbana Em Mônaco

Mônaco continua sua transformação digital com o lançamento de 'Monapass', um novo aplicativo de mobilidade para usuários, turistas e trabalhadores que usam transportes públicos. Solicitou a experiência tecnológica e know-how da Flowbird, líder mundial em tecnologia de mobilidade urbana, para apresentar a solução.

Monopass é um aplicativo móvel completo com planejamento de viagem e um sistema de pagamento integrado para os transportes de Mônaco, incluindo:

Ônibus da CAM

Bicicletas elétricas 'MonaBike'

Estacionamento na rua

Os cartões, assinaturas e métodos de pagamento são integrados em um aplicativo, que também fornece uma série de recursos, incluindo informação sobre o trânsito em tempo real, horários dos ônibus, disponibilidade e localização de bicicletas. O aplicativo móvel gratuito permite aos usuários planejarem de forma fácil e segura e pagar suas viagens através de uma única passagem, passe ou assinatura de ônibus ou bicicleta. Por exemplo, os usuários podem estacionar seu veículo na cidade antes de usarem um ônibus e/ou uma bicicleta e tudo pode ser reservado e pago através do aplicativo móvel Monapass.

Além de melhorar a experiência com passagens e pagamentos do usuário, o Monopass promove a mobilidade verde e ativa, apoiando o objetivo de Mônaco de reduzir o tráfego de veículos leves em 20% até 2030.

OPEN PAYMENT - UMA SOLUÇÃO DIGITAL PARA A MOBILIDADE INTELIGENTE

As soluções digitais da Flowbird permitem que as cidades acessem os sistemas de mobilidade urbana multimodais e sustentáveis fáceis, rápidos, seguros e protegidos. Presente em mais de oitenta países, a Flowbird implementou e otimizou sua oferta digital para o Mônaco em resposta a seus requisitos únicos.

A Flowbird também está implementando Open Payments na rede de ônibus da CAM, combinando pagamentos com passagens e pagamentos eletrônicos, para permitir que os passageiros usem seu cartão bancário como passagem de transporte. O sistema também está preparado para pagamentos com dispositivos inteligentes, como celulares e relógios. Tocar no validador com seu dispositivo de pagamento contactless à entrada permite que os passageiros viagem e beneficiem dos melhores preços. Todos residentes e turistas que visitam Mônaco podem usar este serviço, permitindo que obtenham a melhor tarifa para suas viagens: Open Payments são adequados para todos e o sistema inteligente oferece limites de preços diários, semanais ou mensais, para garantir o melhor valor para todas as viagens.

