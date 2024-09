FLOWPHYSIX ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC 3COMMA POUR LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE SON DISPOSITIF INNOVANT DE THROMBECTOMIE

PLEASANTON, Californie, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- FlowPhysix™ Inc, anciennement connu sous le nom d'Expanse ICE, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec 3comma Medical / 3comma Medical GmbH qui servira de partenaire commercial international pour le système d'aspiration FLOWRUNNER™.

3comma est une agence de commercialisation internationale qui possède une grande expertise dans la création et l'expansion de flux de revenus mondiaux pour les entreprises de dispositifs médicaux en phase de démarrage. Ce partenariat entre FlowPhysix et 3comma permettra aux médecins en dehors des États-Unis d'accéder aux nouvelles normes en matière de technologie de thrombectomie, ce qui permettra à FlowPhysix de se concentrer sur la commercialisation aux États-Unis.

Marc Paris, associé gérant de 3comma et ancien vice-président international de Penumbra, Inc. estime que le système FLOWRUNNER aura un impact immédiat sur le segment de la thrombectomie périphérique. "Nous pouvons rapidement activer notre infrastructure commerciale internationale établie pour accélérer l'adoption du système FLOWRUNNER. Nous sommes convaincus que FlowPhysix sera le prochain grand perturbateur du marché mondial de la thrombectomie et nous sommes ravis de participer à cette entreprise", a déclaré M. Paris.

Le système FLOWRUNNER surmonte la diminution caractéristique du vide qui limite les cathéters d'aspiration conventionnels en s'appuyant sur la technologie exclusive de FlowPhysix. Le cathéter d'aspiration est avancé dans une gaine d'aspiration et sort par une valve distale, afin d'appliquer directement une force d'aspiration complète et non décomposée sur le thrombus. Le cathéter est ensuite rétracté dans la gaine d'aspiration. Ce processus d'extension et de rétraction du cathéter d'aspiration est ensuite répété pour aspirer complètement le caillot. À chaque cycle, des segments de thrombus sont cisaillés et évacués efficacement par le cathéter grâce à un rinçage salin intégré. Le dispositif s'est avéré capable d'éliminer avec succès un large éventail et de grands volumes de thrombi et de rétablir efficacement le flux sanguin.

"Notre technologie, qui change la donne, a le potentiel de modifier la norme actuelle de soins pour la thrombectomie. Ce partenariat permet à FlowPhysix d'élargir son champ d'action en proposant ses solutions uniques aux patients du monde entier. Nous sommes convaincus que le leadership éprouvé et l'expertise approfondie de 3comma favoriseront la réussite commerciale à l'échelle internationale et augmenteront la valeur actionnariale de l'entreprise ", a déclaré Jeff Hopkins, PDG de FlowPhysix.

Pour plus d'informations sur FlowPhysix et son système innovant de thrombectomie, veuillez consulter le site web ici.

Pour plus d'informations sur 3comma et son réseau de distribution mondial, visitez le site www.3commamedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492174/FlowPhysix_Logo.jpg