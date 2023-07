Flutterwave lance Tuition pour faciliter le paiement des frais de scolarité pour les Africains résidant à l'étranger et sur le continent

LAGOS, Nigeria, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Flutterwave, leader africain des technologies de paiement, a lancé Tuition , un nouveau produit de paiement qui permet aux utilisateurs africains de régler facilement divers frais auprès d'établissements d'enseignement en Afrique et à l'étranger en utilisant leur monnaie locale. Les établissements d'enseignement disponibles sur Tuition sont notamment des lycées, des universités, des collèges et certaines plateformes mondiales de technologies de l'éducation.

Tuition is set to become the operating system of school fees payments for African students in Universities, secondary/high schools and professional bodies

La plateforme Tuition est conçue pour résoudre les problèmes de paiement des frais de scolarité pour les étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger et dans leur pays d'origine, et vise à faciliter les paiements lors des transactions. Le nouveau service permet aux étudiants, aux parents, aux tuteurs et aux sponsors de payer les frais de scolarité dans plus de 40 établissements au Royaume-Uni, et l'entreprise prévoit d'ajouter d'autres établissements situés dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs.

Il semblerait que les paiements que les Africains effectuent auprès d'établissements scolaires étrangers se heurtent à une multitude de difficultés. Qu'il s'agisse du coût élevé des transactions, de l'accès limité aux services bancaires, du manque de transparence, des problèmes de sécurité ou des taux de change, les Africains ont du mal à assurer le versement de leurs fonds auprès des institutions financières étrangères dans les délais les plus brefs.

Le nouveau produit s'appuiera sur la solution de technologie de paiement de classe mondiale de Flutterwave pour rendre le paiement des frais de scolarité plus pratique, plus sûr et plus fiable. Parents, tuteurs et sponsors peuvent désormais effectuer des paiements directement aux établissements d'enseignement au Royaume-Uni et suivre facilement leurs transactions en vérifiant le statut et l'historique sur l'application web Tuition.

Olugbenga « GB » Agboola, PDG de Flutterwave, a déclaré à propos de Tuition :

« Nous sommes ravis de lancer Tuition pour réaliser les rêves des étudiants africains de tous niveaux qui veulent étudier n'importe où sans se soucier de savoir comment respecter la date limite de paiement de leurs frais de scolarité. Avec Tuition, nous offrons aux étudiants africains un moyen plus sûr, fiable et abordable de poursuivre leurs rêves et de recevoir en toute transparence le soutien financier de leurs parents, tuteurs et sponsors. »

S'exprimant au sujet du lancement du nouveau produit, Stella Elele, directrice du produit Tuition de Flutterwave, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de régler les problèmes de paiement en Afrique, et nous sommes convaincus que Tuition va changer la donne pour les parents qui veulent soutenir l'éducation de leurs enfants. Nous sommes ravis d'offrir cette solution aux parents au Nigeria, et nous envisageons d'étendre ce service à d'autres pays africains. Nous voulons offrir le meilleur service et la meilleure assistance possible à nos clients.

Le produit est actuellement disponible au Nigeria pour le paiement des frais de scolarité au Royaume-Uni et sera étendu à d'autres pays africains dans les mois à venir. Flutterwave compte également ajouter d'autres écoles en Afrique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne au fur et à mesure que l'accès au produit s'élargit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150732/TUITION_BLOG.jpg

SOURCE Flutterwave