Flutterwave nomme Gurbhej Dhillon, ancien directeur général de Goldman Sachs, au poste de directeur technique

En tant que nouveau directeur technique, Gurbhej Dhillon sera responsable du développement de la plateforme technologique innovante de Flutterwave, qui permet actuellement l'intégration de partenaires technologiques essentiels tels que VISA, Mastercard, Discover Card Networks et des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, etc. Il se concentrera sur l'amélioration de l'architecture et de l'infrastructure et dirigera les autres responsables techniques et responsables de produits pour créer les meilleures solutions pour soutenir la croissance de l'entreprise au service des clients.

Gurbhej rejoint Flutterwave après avoir travaillé chez Marcus by Goldman Sachs , où il était directeur technique et directeur de l'ingénierie financière. Il possède une vaste expérience en architecture des applications d'entreprise dans l'ensemble des services financiers et des services aux particuliers. Chez Marcus, il était responsable du lancement de plateformes destinées à aider les entreprises à se développer tout en améliorant l'expérience client et a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs sociétés de la liste Fortune 500.

Auparavant, M. Dhillon était directeur technique au sein de l'équipe de banque d'investissements des marchés de capitaux chez Goldman Sachs, responsable de la conception, de l'architecture et du développement de plateformes stratégiques permettant aux clients d'exécuter des offres de produits d'actions et de titres de créance.

Gurbhej Dhillon est un grand défenseur de la communauté des développeurs en Afrique et admire le travail qu'ils ont réalisé ces derniers temps, construisant des solutions créatives de niveau international.

Dans son rôle de directeur technique au sein de la principale société technologique africaine, Gurbhej Dhillon espère aider la communauté à atteindre des niveaux plus élevés.

Olugbenga « GB » Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré :

« Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Gurbhej Dhillon alors que nous poursuivons notre croissance rapide. Avec les besoins de nos clients qui changent constamment, nous continuons de nous attacher à stimuler l'innovation dans l'entreprise et à développer notre plateforme technologique de pointe qui facilite les paiements et connecte le marché africain au reste du monde. L'expérience de Gurbhej Dhillon et son expertise approfondie dans le développement de plateformes de technologie financière seront déterminantes pour la croissance à venir de Flutterwave. »

Concernant sa nomination, Gurbhej Dhillon a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre les équipes de Flutterwave à un moment aussi passionnant pour l'entreprise. En tant qu'entreprise leader des technologies financières en Afrique, Flutterwave est bien positionnée pour capitaliser sur les tendances mondiales à la numérisation des paiements et pour continuer de stimuler la transformation numérique en Afrique, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les clients et les commerçants. C'est un marché bondé avec beaucoup de nouveaux entrants, il est donc essentiel que notre entreprise cherche à proposer des produits et services innovants, à améliorer l'architecture existante et à créer des possibilités infinies pour tous. »

En février 2022, Flutterwave a lancé une série de nouveaux produits et services, parmi lesquels Fintech-as-a-Service , Capital , Grow et l'émission de cartes, dotées de technologie permettant d'aller au-delà du simple paiement. La technologie financière a permis d'améliorer les produits existants, comme le nouveau tableau de bord puissant Barter v4, et le processus de conformité alimenté par l'IA.

À propos de Flutterwave

Flutterwave est une entreprise de technologie de paiements qui permet aux entreprises du monde entier de développer leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule API. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 200 millions de transactions d'une valeur de plus de 16 milliards de dollars américainset sert plus de <259900 000 entreprises comme Uber, Flywire, Booking.com , etc. Le principal atout de l'entreprise réside dans le fait qu'elle traite des paiements internationaux en 150 devises et dans ses multiples moyens de paiements, notamment les cartes nationales et internationales, les portefeuilles mobiles, les virements bancaires, Barter par Flutterwave, etc. L'infrastructure de Flutterwave s'étend dans plus de 34 pays africains, dont le Nigéria, l'Ouganda, le Keyna et l'Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur le parcours de Flutterwave, consultez le site www.flutterwave.com .

