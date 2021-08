FLy, a solução de Launchpad sem risco para proteger o dinheiro ao investir em um IDO

Infelizmente, os investidores de pré-venda de IDO às vezes acabam com tokens sem valor.

Como exemplo desses casos, veja os resultados do IDO da Crypto Puzzles com ROI de - 92,8%:

E o AlgoPainter com -82,8%:

Isso aconteceu por razões diferentes, como com um desenvolvedor que não ofereceu liquidez ou forneceu a liquidez inicialmente e depois a retirou (isso é chamado "puxar o tapete").

Puxar o tapete

Puxar o tapete é uma situação em que os desenvolvedores de criptomoedas abandonam um projeto e fogem com os fundos dos investidores. Puxadas de tapete às vezes ocorrem no ecossistema DeFi, especialmente nas DEXs, em que indivíduos mal-intencionados criam um token e o listam em uma DEX, alinham-no com uma criptomoeda líder como a Ethereum.

Mas, uma vez que um número significativo de investidores troca o seu ETH pelo token listado, os criadores retiram tudo do pool de liquidez, levando o preço da moeda a zero.

Garantindo que você não seja vítima de um puxão de tapete

Exchanges descentralizadas, como o Uniswap, determinam algoritmicamente os preços dos tokens em um pool, dependendo dos saldos disponíveis. Verifique a liquidez do projeto em um pool antes de investir, e observe se há uma trava no pool de tokens por um determinado período. Mas isso não é sempre possível, porque nem todo projeto agrega liquidez ao pool antes de um IDO.

Mesmo que o projeto pareça confiável e valioso, mesmo que tenha investidores e empresas conhecidas, os resultados positivos não são garantidos. Os criadores da moeda podem até criar uma campanha temporária no Telegram, Twitter e outras mídias sociais e, inicialmente, injetar uma quantidade substancial de liquidez em seu pool para ganhar a confiança do investidor e impulsionar a FOMO que leva mais pessoas a investir no token.

O FLy protege clientes e investidores contra os riscos de uma IDO

Impulsionada pelos princípios de total transparência e compreensão das necessidades dos investidores, a equipe do FLy desenvolveu uma plataforma Launchpad que oferece aos seus usuários um alto grau de proteção contra os riscos no espaço volátil de investimento da DeFi (Finanças Descentralizadas).

O ecossistema FLy , alimentado por seu token utilitário Franklin (FLy) , serve como combustível que alimenta a plataforma. O FLy é um token de utilidade com um propósito real: manter os tokens FLy para ter acesso à plataforma de Launchpad e ao IDO sem riscos, o que é um recurso distinto em meio a outras plataformas de launchpad. Os dono de tokens FLy também têm acesso a soluções como sinais de trading para trading manual e de API produzidos por algoritmos de trading quantitativo, FLyDEX para traders e soluções DeFi para o token FLy, como staking (ter fundos em carteira) e farming (armazenar ativos), uma rede de caixas eletrônicos, escrow (serviço de custódia) e outros que virão.

IDO sem riscos na plataforma FLy. Estudo de caso

Como mencionado anteriormente, um IDO pode ser arriscado para os investidores. É por isso que é extremamente importante participar desse tipo de investimento usando a plataforma certa, que garante o máximo de benefícios para a sua comunidade de investidores e protege os seus clientes.

Como exemplo, em 5 de Agosto de 2021, um projeto chamado CFL365.Finance teve um IDO para seu token na plataforma FLy Launchpad. O IDO foi totalmente depositado no prazo de 30 minutos após o início e foi fechado com duas vezes a quantia necessária. Mas, infelizmente, o desempenho dos token de $CFL365 não foi adequado para o perfil de gestão de riscos.

A FLy se preocupa com a comunidade e, para manter a comunidade lucrando, interrompeu a distribuição de tokens. Para manter a comunidade FLy sem perdas, todos os tokens USDT que participaram do IDO foram desbloqueados.

Além disso, os participantes do FLy Launchpad receberam tokens de $CFL365 gratuitamente (airdrop), de acordo com a quantidade de tokens FLy em sua carteira.

A plataforma de launchpad Fly não oferece riscos, portanto, a equipe não sai de sua comunidade sem reembolso em caso de mau desempenho do projeto. Todas as informações sobre o processo IDO são enviadas à comunidade por meio da newsletter FLy e BO e do canal oficial da comunidade global no Telegram .

Você pode verificar todas as transações deste caso aqui:

https://bscscan.com/tx/0x5db49501c87a784fc0f695c82885b3304834c882539e3b135888285655beea14

Airdrop de tokens:

https://bscscan.com/tx/0x52bbc9f61c410c88eda92315e592055bf7d7f54a42ff0f6917b0726e2289d16f

https://bscscan.com/tx/0xc9196878ff84737edf23af8fe606955ec7e345ffe9bc67f4ed6d5272ba7066e8

Devolução de USDT:

https://bscscan.com/tx/0xba0296e351cfca0191035218cc3ae1cd71f633933d182d56016942e8576861c9

https://bscscan.com/tx/0x8f298d46ccf5ee8eac2ca7488a3bb466095f217e008707557a61423e6cd4b0b0

Sobre o Fly Launchpad

A launchpad FLy ajuda e assessora equipes de projeto sobre como melhor atrair as comunidades e aumentar o número de investidores para um lançamento bem-sucedido de seus tokens. A launchpad oferece um serviço completo de arrecadação de fundos, desde consultoria até pós-listagem, marketing e suporte para formador de mercado.

A equipe FLy procura projetos sólidos com uma visão única e inovadora no espaço de criptomoedas.

A comunidade FLy aprecia a oportunidade de investir em projetos de alta qualidade com boas condições, semelhantes às etapas institucionais pré-seed e seed.

A launchpad FLy oferece IDOs totalmente sem riscos e cria uma situação de ganho mútuo para projetos e investidores.

Os benefícios da launchpad Fly para investidores e projetos

Uma grande comunidade e expertise relevante para projetos, suporte pré e pós-IDO com marketing, gestão de preços e consultoria.

A comunidade FLy pode apoiar projetos de alta qualidade para investimentos.

Proteção de risco para os proprietários de tokens FLy, no caso de um token IDO ter desempenho ruim ou uma equipe se comportar de forma injusta, os donos de token recebem os seus investimentos de volta, sem perdas.

Participação em um IDO na plataforma FLy

O participante precisa ter mais de 100 tokens da Fly (rede BSC/ETH) em sua carteira da web (Metamask, por exemplo)

O participante deve ter a quantidade apropriada de fundos para o seu pedido de investimento

O dono de tokens Fly precisa selecionar um projeto para investir

Precisa vincular sua carteira adequada ao launchpad.bo.market

Precisa decidir o valor do investimento e aprovar a solicitação de investimento

Ganha no sorteio

Conclua um investimento

Receba tokens de uma venda de token

Preço atual do token Fly

O preço do token Fly aumentou mais de 170% no fim de semana passado, ao mesmo tempo em que o volume de trading para FLy token bateu o recorde com mais de 10 milhões de dólares. Espera-se que o Fly continue a aumentar com apoio de novas parcerias e serviços que chegaram ao mercado, definitivamente deve ser observado no futuro. Adicione o token FLy à sua lista de observação CoinMarketCap. Se você estiver procurando diversificar seu portfólio, esse pode ser o momento ideal para considerar adicionar o FLy.

O Fly tem muito mais soluções chegando e haverá vários outros anúncios emocionantes sobre as mais recentes atualizações. Fique ligado!

Site: https://tokenfly.co/

Twitter: https://twitter.com/FrankLinYield

Telegram: Canal da comunidade global Telegram

Comunicados por Telegram: https://t.me/TokenFLyBlackOcean

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601715/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601716/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601717/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601718/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601719/5.jpg

FONTE Black Ocean

SOURCE Black Ocean