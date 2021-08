FLy, la solution de lancement sans risque pour protéger l'argent lors de l'investissement dans une IDO

Lors de préventes ou d'IDO (Initial DEX Offering), il arrive parfois que les investisseurs n'aient plus entre les mains que des jetons sans valeur.

Certains exemples illustrent parfaitement ce cas de figure. Vous pouvez ainsi vous reporter aux résultats d'IDO de Crypto Puzzles avec un retour sur investissement de -92,8 % :

Et aux résultats de la plateforme AlgoPainter avec -82,8 % :

Ce type de résultat se produit pour différentes raisons, comme le fait qu'un développeur n'a pas fourni de liquidités ou qu'il a initialement fourni les liquidités pour ensuite les retirer (ce qu'on appelle le « rug pull »).

Fraudes

Il arrive parfois que les développeurs de crypto-monnaies abandonnent un projet et disparaissent avec les fonds des investisseurs. Cette fraude est appelée « rug pull » (littéralement, cela désigne le fait de retirer de manière brusque le tapis/support sur lequel repose une personne). Les fraudes de type « rug pull » se produisent parfois dans l'écosystème DeFi, en particulier sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées (DEX), où des individus malveillants créent un jeton, le répertorient sur une plateforme DEX et l'associent à une crypto-monnaie de premier plan comme Ethereum.

Mais une fois qu'un nombre important d'investisseurs ont échangé leur ETH contre le jeton listé, les créateurs retirent alors tout du pool de liquidité, faisant passer le prix de la pièce à zéro.

Comment éviter d'être victime d'une fraude de type « pull rug »

Les échanges décentralisés tels qu'Uniswap déterminent algorithmiquement les prix des jetons dans un pool en fonction des soldes disponibles. Vérifiez la liquidité du projet dans un pool avant d'investir et vérifiez s'il y a un verrou sur le pool du jeton pour une certaine période. Ce n'est toutefois pas toujours possible car tous les projets n'ajoutent pas de liquidités au pool avant une IDO.

Même si le projet semble fiable et digne, même s'il est associé à des investisseurs et à des entreprises bien connus, il ne garantit pas de résultats positifs. Les créateurs de la monnaie peuvent même créer un battage publicitaire temporaire autour de Telegram, Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux, et injecter initialement une quantité substantielle de liquidités dans leur pool pour cultiver la confiance des investisseurs et de diriger FOMO qui conduit un plus grand nombre de personnes à investir dans les jetons.

FLy protège les clients et les investisseurs des risques associés à une IDO

Guidée par les principes de transparence complète et de compréhension parfaite des besoins des investisseurs, l'équipe FLy a développé une https://launchpad.bo.market/projects plateforme Launchpad , qui offre à ses utilisateurs un haut degré de protection des risques dans l'espace volatil de l'investissement DeFi.

L'écosystème FLy , alimenté par son jeton d'utilité https://pancakeswap.info/token/0x681fd3e49a6188fc526784ee70aa1c269ee2b887 Franklin (FLy) , permet d'alimenter la plateforme. FLy est un jeton d'utilité avec un but réel : contenir les jetons FLy pour permettre d'accéder à la plateforme FLy Launchpad et à l'IDO sans risque, qui est une caractéristique distinctive parmi d'autres plateformes de lancement. Les détenteurs de jetons FLy ont également accès à des solutions telles que les https://signals-tokenfly.co/ signaux de trading pour le trading manuel et API produits par des algorithmes de trading quantitatifs, FLyDEX pour les traders et les solutions DeFi pour les jetons FLy, comme le https://tokenfly.co/ - usage « staking » et le « farming » , un pont réseau ,https://tokenfly.co/ - usage/2 le séquestre , et plus encore.

IDO sans risque sur la plateforme FLy. Étude de cas

Comme nous l'avons mentionné précédemment, une IDO peut être risquée pour les investisseurs. C'est pourquoi il est extrêmement important de participer à ce type d'investissement en utilisant la bonne plateforme, qui assure un maximum d'avantages pour sa communauté d'investisseurs et protège ses clients.

Par exemple, le 5 août 2021, un projet appelé CFL365.Finance avait une IDO pour son jeton sur la https://launchpad.bo.market/ plateforme FLy Launchpad . L'IDO a été entièrement déposée dans les 30 minutes qui ont suivi le début et la fin de l'opération, et la quantité déposée a doublé par rapport à ce qui était nécessaire. Toutefois, la performance du jeton $CFL365 ne convenait pas au profil de gestion des risques.

FLy se soucie de la communauté et, afin de maintenir la profitabilité de la communauté, la distribution de jetons a été arrêtée. Pour protéger la communauté FLy contre les pertes, tous les jetons USDT qui ont participé à l'IDO ont été débloqués.

De plus, les participants de FLy Launchpad ont bénéficié gratuitement d'un airdrop de jetons $CFL365, en fonction du montant de https://pancakeswap.info/token/0x681fd3e49a6188fc526784ee70aa1c269ee2b887 jetons FLy dans leur portefeuille.

La plateforme FLy Launchpad est sans risque, de sorte que l'équipe ne quitte pas sa communauté sans remboursement en cas de mauvaise performance du projet. Toutes les informations sur le processus d'IDO sont envoyées à la communauté via la newsletter FLy et BO et le https://t.me/fly_global canal communautaire officiel de Telegram Global .

Vous pouvez vérifier toutes les transactions de ce cas ici :

https://bscscan.com/tx/0x5db49501c87a784fc0f695c82885b3304834c882539e3b135888285655beea14

Airdrop de jetons :

https://bscscan.com/tx/0x52bbc9f61c410c88eda92315e592055bf7d7f54a42ff0f6917b0726e2289d16f

https://bscscan.com/tx/0xc9196878ff84737edf23af8fe606955ec7e345ffe9bc67f4ed6d5272ba7066e8

Retour USDT :

https://bscscan.com/tx/0xba0296e351cfca0191035218cc3ae1cd71f633933d182d56016942e8576861c9

https://bscscan.com/tx/0x8f298d46ccf5ee8eac2ca7488a3bb466095f217e008707557a61423e6cd4b0b0

À propos de Fly Launchpad

FLy Launchpad aide et conseille les équipes de projet sur la meilleure façon d'attirer les communautés et d'augmenter le nombre d'investisseurs pour un lancement réussi de leur jeton. La plateforme Launchpad offre un service complet de collecte de fonds, de la consultation à la post-inscription, au marketing et au soutien à la commercialisation.

L'équipe FLy est à la recherche de projets solides avec une vision unique et innovante dans l'espace cryptographique.

La communauté FLy bénéficie de l'opportunité d'investir dans des projets de haute qualité dans de bonnes conditions, qui sont similaires aux cycles institutionnels de pré-amorçage et de semences.

FLy Launchpad offre des IDO sans risque et crée une situation gagnant-gagnant pour les projets et les investisseurs.

Avantages de la solution Fly Launchpad pour les investisseurs et les projets

Grande communauté et expertise pertinente pour les projets, support pré- et post-IDO avec marketing, gestion des prix et conseil.

La communauté FLy pourrait soutenir des projets d'investissement de grande qualité.

Risque - protection pour les détenteurs de jetons FLy, dans le cas où un jeton IDO fonctionne mal ou une équipe se comporte injustement, les détenteurs de jetons récupéreront leur investissement sans aucune perte.

Participation à une IDO sur la plateforme FLy

Le participant doit avoir plus de 100 https://tokenfly.co/ jetons FLy (réseau BSC/ETH) dans son portefeuille Web (Metamask par exemple)

(réseau BSC/ETH) dans son portefeuille Web (Metamask par exemple) Le participant doit avoir le montant de fonds approprié à sa demande de placement.

Le détenteur de jetons Fly doit sélectionner un projet dans lequel investir.

Le participant doit lier son portefeuille approprié à launchpad.bo.market.

Il doit décider du montant de l'investissement et approuver la demande d'investissement.

Il doit gagner à la loterie.

Il doit effectuer un placement.

Il doit recevoir des jetons d'une vente de jetons.

Prix actuel du jeton FLy

Le prix du jeton FLy a augmenté de +170 % la fin de semaine dernière, tandis que le volume de négociation pour le jeton FLy a établi un record avec plus de 10 millions de dollars. On s'attend à ce que le prix du jeton Fly continue de croître grâce à l'arrivée de nouveaux partenariats et à de nouveaux services sur le marché. Il faudra certainement surveiller cette tendance à l'avenir.https://coinmarketcap.com/ru/currencies/franklin/ Ajoutez un jeton FLy à votre liste de surveillance CoinMarketCap. Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille, le moment idéal pour envisager d'ajouter FLy pourrait être « maintenant ».

Fly dispose de nombreuses solutions à venir et il y aura beaucoup plus d'annonces passionnantes sur les dernières mises à jour. Restez à l'écoute !

