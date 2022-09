Foco da InEight na padronização e benchmarking em atualização de inovações de software impulsiona e aumenta a eficiência e confiabilidade dos projetos

Os mais recentes desenvolvimentos da plataforma de gestão de projetos de construção da inEight introduzem novas práticas de gestão e benchmarking de projeto, melhorando a consistência e padronização em todos os projetos.

SCOTTSDALE, Arizona, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A InEight Inc., líder global em software de gerenciamento de projetos de construção, anunciou hoje suas mais recentes inovações em software, incluindo novas padronizações de processos em escopo, design e gestão de recursos, bem como novos recursos de rastreamento de progresso e capacidade de criar estimativas e cronogramas validados por benchmark. A atualização também refina o aplicativo móvel da InEight para facilitar o acesso imediato a informações em tempo real, seja no escritório, no campo ou em qualquer lugar. Ao todo, as atualizações melhorarão a visibilidade do projeto, criando novas oportunidades de eficiência, ao mesmo tempo em que aumentam o desempenho da equipe e a certeza do projeto, incluindo a construção do design e entrega de projetos alternativos.

As inovações de referência da InEight melhoram a eficiência e confiabilidade de projetos

"Para aproveitar plenamente o benefício do acesso cada vez maior do setor a dados, precisamos de maior padronização e melhores ferramentas de benchmarking", disse Brad Barth, diretor de produtos da InEight. "Nossas atualizações mais recentes se concentram apenas nisso – criar novas maneiras de gerar insights práticos que melhorarão significativamente o desempenho dentro do prazo e do orçamento."

Maior visibilidade em tempo real da evolução das quantidades de projetos e das datas de entrega, juntamente com um rastreamento mais fácil do progresso em relação ao escopo do projeto, permitirá que os usuários gerenciem melhor os recursos, planos de trabalho, orçamentos, previsões, programações e compras. Essas melhorias na solução InEight Design Management melhorarão a consistência da entrega do projeto, ao mesmo tempo em que padronizarão a conclusão do trabalho de design.

A atualização mais recente da InEight para sua funcionalidade de benchmarking permitirá que os usuários criem estimativas e cronogramas validados por referências usando modelos, recursos e bibliotecas de custo e montagem. Os usuários poderão pesquisar projetos históricos para comparar os pontos de dados estimados e executados, bem como avaliar estimativas e cronogramas contra médias históricas altas e baixas em gráficos visualmente assimiláveis e opiniões consensuais.

As melhorias também melhorarão a funcionalidade e a experiência do usuário do aplicativo móvel da InEight. Com notificações aprimoradas e funcionalidades de rastreamento de progresso e produtividade, os usuários móveis podem ser uma parte ativa do projeto, em qualquer lugar e a qualquer momento. Os usuários móveis poderão registrar imediatamente problemas, alterações ou solicitações de informações diretamente no aplicativo, e também analisar dados e métricas de projetos atualizados em um único painel sem a necessidade de um computador. Os dados atualizados no aplicativo estarão imediatamente acessíveis no sistema para que todos, no campo ou escritório, possam estar atualizados.

Sobre a InEight

A InEight oferece softwares de gestão de projetos testados em campo para os proprietários, empreiteiros, engenheiros e projetistas que estão construindo o mundo ao nosso redor. Mais de 575 mil usuários e mais de 850 clientes em todo o mundo confiam na InEight para obter dados em tempo real que ajudam a gerenciar riscos e manter os projetos dentro do cronograma e dentro do orçamento durante todo o ciclo de vida.

Do planejamento ao projeto, da estimativa ao cronograma e da execução de campo até o faturamento, a InEight já impulsionou mais de USD 1 trilhão em projetos no mundo todo nas áreas de infraestrutura, setor público, energia e eletricidade, petróleo, gás e produtos químicos, mineração e comercial. Para mais informações, siga a InEight no LinkedIn ou acesse InEight.com.

