Fond Education Cannot Wait plní sliby o všeobecném vzdělávání

Investice do vzdělání - zejména pro děti v krizových situacích a konfliktech - je naší investicí do lepší budoucnosti.

Při příležitosti Mezinárodního dne vzdělávání musí světoví lídři splnit svůj slib o zajištění kvalitního vzdělávání po všechny do roku 2030.

On February 16, world leaders are gathering for the Education Cannot Wait High-Level Financing Conference in Geneva. Hosted by ECW and Switzerland - and co-convened by Colombia, Germany, Niger, Norway and South Sudan - the conference provides world leaders with the opportunity to deliver on our promise of education for all.

Vzdělání je naší investicí do míru tam, kde je válka, naší investicí do rovnosti tam, kde je nespravedlnost, naší investicí do prosperity tam, kde je chudoba.

Není o tom pochyb: světová krize vzdělávání hrozí zmařit desetiletí úspěšného vývoje, rozdmýchat nové konflikty a narušit hospodářský a sociální pokrok na celém světě.

Jak zdůraznil generální tajemník OSN António Guterres na loňském summitu Valného shromáždění Transforming Education : „Pokud chceme do roku 2030 změnit náš svět, jak předpokládají Cíle udržitelného rozvoje, musí mezinárodní společenství věnovat této krizi (ve vzdělávání) pozornost, kterou si zaslouží."

Při založení globálního fondu OSN pro vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích Education Cannot Wait ( ECW ) v roce 2016 jsme odhadovali, že podporu vzdělávání potřebuje 75 milionů dětí zasažených krizemi. Dnes se toto číslo ztrojnásobilo na 222 milionů.

Odhaduje se, že z 222 milionů dětí , které o právo na vzdělání připravily stále rozsáhlejší dopady konfliktů, změny klimatu a dalších vleklých krizí, je zcela mimo vzdělávací systém celkem 78 milionů – číslo vyšší než celková populace Francie, Itálie nebo Spojeného království.

Jak jsme mohli pozorovat na příkladu války na Ukrajině , problémů spojených s migrací Venezuelanů do Kolumbie a Jižní Ameriky, neomluvitelného odpírání vzdělání dívkám v Afghánistánu nebo ničivého sucha v Africkém rohu způsobeného změnou klimatu, které postihlo vážnou potravinovou krizí 22 milionů lidí , žijeme v propojeném světě.

Problémy Afriky, Blízkého východu, Jižní Ameriky a dalších zemí jsou problémy světa, které neseme všichni společně. Vlády zemí, jako je například Kolumbie, se snaží zajistit dětem v těžko dostupných pohraničních oblastech alespoň nejzákladnější podmínky pro život a vzdělávání uprostřed konfliktů, migračních vln a změn klimatu.

Naděje však existuje. Díky novému způsobu práce a mimořádně rychlému a profesionálnímu fungování dokázal fond ECW se svými strategickými partnery pomoci 7 milionům dětí během pouhých pěti let. V příštích čtyřech letech se chystá obsáhnout dalších 20 milionů .

16. února se v Ženevě setkají světoví lídři v rámci konference na vysoké úrovni o financování vzdělávání Education Cannot Wait (Education Cannot Wait High-Level Financing Conference) . Konference, kterou pořádá ECW a Švýcarsko a kterou společně svolávají Kolumbie, Německo, Niger, Norsko a Jižní Súdán, přináší světovým lídrům, podnikům, nadacím a majetným osobnostem příležitost splnit náš slib vzdělávání pro všechny. Cílem je získat 1,5 miliardy dolarů na příští čtyři roky.

Jako spolusvolavatelé této stěžejní akce vyzýváme obyvatele celého světa, aby i oni investovali do příslibu vzdělání. Je to ta nejlepší investice, kterou můžeme na uskutečnění Cílů udržitelného rozvoje vynaložit. Splňme své sliby.

Prohlášení spolupodepsali: Spolkový rada Švýcarské konfederace Ignazio Cassis, spolková ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Německa Svenja Schulzeová, ministr školství Nigeru Ibrahim Natatou, ministryně pro mezinárodní rozvoj Norska Anne Beathe Tvinnereimová, ministryně všeobecného vzdělávání a výuky Jižního Súdánu Awut Deng Acuilová, ministr školství Kolumbie Alejandro Gaviria a bývalý premiér Spojeného království, zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání a předseda řídící skupiny ECW na vysoké úrovni The Rt. Hon. Gordon Brown.

