Fondation FIA : Les gouvernements doivent s'engager en faveur de « Streets for Life », des rues urbaines à 30 km/h, pour des villes vivables, affirment les agences internationales et les ONG

LONDRES, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les gouvernements doivent de toute urgence limiter la vitesse à 30 km/h (20 mph) dans les rues où les gens marchent, vivent et jouent, déclare un nouvel appel à l'action de la part des principales agences mondiales, ONG et décideurs politiques dans le cadre de la réponse et du rétablissement de la COVID-19 au cours de la campagne Streets For Life pour la Semaine mondiale de la sécurité routière des Nations unies (17 - 23 mai) et au-delà.

Une conférence de presse spéciale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été organisée par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, et Zoleka Mandela, ambassadrice mondiale, Child Health Initiative.

La campagne « Streets for Life » (Des rues pour la vie) met en évidence les avantages des rues à faible vitesse dans les zones urbaines pour réduire les accidents de la route - responsables de 1,35 million de décès chaque année et première cause de mortalité chez les jeunes dans le monde - et offre des avantages connexes en favorisant la marche et le vélo, en améliorant la qualité de l'air, l'action climatique et l'équité, qui sont essentiels pour sortir de la crise de la Covid-19.

Parmi les signataires de l'appel à l'action figurent : Jayathma Wickramanayake, envoyée du Secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse ; Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF ; Ángela María Orozco Gómez, ministre des transports de Colombie ; James Wainaina Macharia, ministre des transports du Kenya ; Lord Robertson, président de la Fondation FIA ; et Michelle Yeoh, actrice et ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations unies pour le développement pour les objectifs mondiaux.

L'appel à l'action est soutenu par l'annonce d'un fonds de 15 millions d'euros pour un hub de promotion pour des rues sûres, par la Fondation FIA, philanthrope mondial de la mobilité, afin de soutenir le changement de politique pour des rues sûres et à faible vitesse dans le monde entier.

La vitesse est un facteur important de mortalité dans les accidents de la route : pour chaque augmentation de 1 km/h de la vitesse, on estime qu'il y a une augmentation de 4 à 5 % des accidents mortels et qu'un décès sur la route sur trois dans les pays à revenu élevé est attribué à la vitesse.

« Nous avons besoin d'une nouvelle vision pour créer des villes sûres, saines, vertes et vivables », a déclaré le Dr Tedros. « Les rues à faible vitesse sont un élément important de cette vision. Alors que nous nous remettons et reconstruisons après la COVID-19, faisons des routes plus sûres pour un monde plus sûr. »

« Notre appel à l'action, lancé aujourd'hui, concerne les rues à faible vitesse dans chaque communauté, partout dans le monde. J'appelle les dirigeants à tous les niveaux à se joindre à l'appel à l'action. Alors que nous réagissons et nous remettons de la COVID-19, veuillez rendre nos rues plus vivables. Aider les gens à se rendre au travail et à l'école en toute sécurité. Aidez-les à mener une vie plus saine et plus productive. Nos rues sont pour le peuple. Nos rues sont pour notre planète. Nos rues sont pour la vie », a ajouté Mme Mandela.

Regardez la conférence de presse complète ici : (1) Briefing des médias sur le COVID-19 - YouTube

La transcription du discours du Directeur général en plusieurs langues sera disponible ici : Points de presse (who.int)

