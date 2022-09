FONDAZIONE PRADA APRESENTA "HUMAN BRAINS: PRESERVING THE BRAIN - FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES"

MILÃO, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- "Human Brains" é o resultado de um processo de pesquisa aprofundado realizado pela Fondazione Prada, em 2018, no campo da neurociência. O projeto contou com uma conferência on-line dedicada ao estudo da consciência, uma série de conversas em vídeo de cientistas internacionais, filósofos e pesquisadores, e uma exposição sobre a história dos estudos do cérebro, atualmente sendo realizada em Veneza até 27 de novembro de 2022.

“Human Brains: Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases”. Fondazione Prada, Milan. Credits 2x4, NY.

A quarta fase do "Human Brains, intitulada "Preserving the Brain – Forum on Neurodegenerative Diseases" (Preservando o cérebro – Fórum de doenças neurodegenerativas), compreenderá uma exposição (16 de setembro a 10 de outubro de 2022) e uma conferência (6 e 7 de outubro de 2022) nas instalações da Fondazione Prada em Milão.

O projeto "Preserving the Brain" tem como objetivo estimular um intercâmbio aberto e crítico entre cientistas internacionais e especialistas em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, Esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, que são amplamente disseminadas e ainda incuráveis.

Como afirmou Miuccia Prada, presidente da Fondazione Prada: "Para nós, esta fase do projeto é particularmente significativa, uma vez que permite uma compreensão mais aprofundada do impacto da pesquisa científica em nossas vidas cotidianas e, especificamente, sobre a descoberta de possíveis curas e tratamentos. O projeto "Preserving the Brain" também demonstra como a colaboração crítica e o compartilhamento de conhecimentos estão dentro da comunidade científica. Este primeiro fórum internacional pode se tornar recorrente e permitir às organizações com as quais estamos associadas a comunicação com um público mais amplo, como gostariam, e a Fondazione Prada contribuir de forma tangível para a pesquisa neurocientífica."

O momento fundamental de "Preserving the Brain" será a conferência científica realizada entre 6 e 7 de outubro de 2022, no Cinema da Fondazione Prada em Milão. O tema doenças neurodegenerativas será explorado pelos palestrantes a partir de diferentes perspectivas, como as implicações genéticas e os mecanismos moleculares, os estudos clínicos e os possíveis tratamentos medicamentosos. A conferência é direcionada a pesquisadores e universidades envolvidos no projeto, bem como a representantes de instituições de destaque do setor de saúde. As sessões também serão transmitidas e ficarão acessíveis a todos na plataforma on-line: humanbrains.fondazioneprada.org.

A exposição será realizada no período de 16 de setembro a 10 de outubro de 2022 no Podium, o espaço no centro da instalação da Fondazione Prada em Milão. Concebida pelo estúdio de Nova York, 2x4, a exposição será dividida em diferentes seções supervisionadas pelos centros de pesquisa e uma área central comum que incentivará o diálogo e os intercâmbios entre os treze institutos. Cada seção examinará um processo de pesquisa específico sobre doenças neurodegenerativas que por meio de apresentações em vídeo, objetos e instrumentos tecnológicos, documentos científicos e materiais visuais.

Ao longo da exposição, as 13 instituições participantes do projeto oferecerão uma série de oficinas on-line que estarão disponíveis para o público no site humanbrains.fondazioneprada.org. Cada reunião permitirá a avaliação de um aspecto específico na busca de novos tratamentos para doenças neurodegenerativas.

O projeto "Preserving the Brain" é realizado em colaboração com treze dos mais prestigiados institutos e universidades internacionais de neurociência: Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital, Ann Romney Center for Neurological Diseases, Boston, Estados Unidos; Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Universidade Sorbonne AP-HP, Departamento de Neurologia e Instituto do Cérebro de Paris, Paris, França; UniSR – Università Vita-Salute San Raffaele, Milão, Itália; Hospital Universitário Juntendo, Departamento de Neurologia, Tóquio, Japão; Karolinska Institutet, Estocolmo, Suécia; Centro Alemão de Doenças Neurodegenerativas (DZNE) dentro da Associação Helmholtz, Bonn, Alemanha; Instituto Max Planck de Neurobiologia, Munique, Alemanha; Montreal Neurological Institute-Hospital, McGill Research and Teaching Institute, Canadá; Hospital Geral da Universidade Médica de Tianjin, Departamento de Neurologia, Tianjin, China; UCSF Weill Institute for Neuroscience, University of California, San Francisco, Estados Unidos; University College London, Reino Unido; Instituto de Ciências Weizmann, Revohot, Israel; Escola de Medicina de Yale, New Haven, Estados Unidos.

FONTE Fondazione Prada

