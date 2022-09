LA FONDAZIONE PRADA PRÉSENTE "HUMAN BRAINS: PRESERVING THE BRAIN - FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES"

MILAN, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le projet « Human Brains » (Cerveaux humains) » est le résultat d'un vaste processus de recherche mené par la Fondazione Prada depuis 2018 dans le domaine des neurosciences. Ce projet est constitué d'une conférence en ligne consacrée à l'étude de la conscience, d'une série d'interventions vidéo de scientifiques, philosophes et chercheurs internationaux, ainsi que d'une exposition sur l'histoire des études sur le cerveau, actuellement présentée à Venise jusqu'au 27 novembre 2022.

“Human Brains: Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases”. Fondazione Prada, Milan. Credits 2x4, NY.

La quatrième phase de « Human Brains », intitulée « Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases » (Préserver le cerveau - Forum sur les maladies neurodégénératives), comprendra une exposition (16 septembre au 10 octobre 2022) et une conférence (6 et 7 octobre 2022) dans les espaces de la Fondazione Prada à Milan.

« Preserving the Brain » vise à susciter un échange ouvert et critique entre des scientifiques et des experts internationaux sur les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques, qui sont des maladies largement répandues et encore incurables.

Comme l'a souligné Miuccia Prada, présidente de la Fondazione Prada, « Cette phase du projet est particulièrement importante pour nous, car elle nous permet de mieux comprendre l'impact que la recherche scientifique a sur notre quotidien et plus particulièrement sur la découverte de remèdes et de traitements possibles. « Preserving the Brain » montre également à quel point la collaboration et l'échange de connaissances sont fondamentaux au sein de la communauté scientifique. Ce premier forum international pourrait devenir récurrent à l'avenir et permettre aux centres auxquels nous sommes associés de s'ouvrir à un public plus large, comme ils le souhaitent, et à la Fondazione Prada de contribuer concrètement à la recherche en neurosciences. »

Le moment crucial de « Preserving the Brain » sera la conférence scientifique qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2022, au cinéma de la Fondazione Prada à Milan. Les intervenants aborderont le sujet des maladies neurodégénératives sous différents angles, tels que les implications génétiques et les mécanismes moléculaires, les essais cliniques et les traitements médicamenteux possibles. La conférence s'adresse aux chercheurs et aux universités impliqués dans le projet ainsi qu'aux représentants d'institutions importantes du secteur de la santé. Les sessions seront également diffusées en direct et visibles par tous sur la plateforme en ligne : humanbrains.fondazioneprada.org.

L'exposition se tiendra du 16 septembre au 10 octobre 2022 au Podium, l'espace situé au centre du site milanais de la Fondazione Prada. Conçue par le studio new-yorkais 2x4, l'exposition sera divisée en différentes sections supervisées par les centres de recherche, et comprendra une zone centrale commune qui favorisera le dialogue et les échanges entre les treize instituts. Chaque section examinera un processus de recherche spécifique sur les maladies neurodégénératives en utilisant des présentations vidéo, des objets et instruments technologiques, des documents scientifiques et du matériel visuel.

Pendant toute la durée de l'exposition, les 13 institutions impliquées dans le projet donneront une série d'ateliers en ligne qui seront accessibles au public sur la plateforme humanbrains.fondazioneprada.org. Chaque rencontre permettra d'évaluer un aspect spécifique de la recherche de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives.

« Preserving the Brain » est réalisé en collaboration avec treize des plus prestigieux instituts et universités internationaux de neurosciences : Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital, Ann Romney Center for Neurological Diseases, Boston, États-Unis ; Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Université Sorbonne AP-HP, département de neurologie et Institut du Cerveau de Paris, Paris, France ; UniSR - Università Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italie ; Hôpital universitaire Juntendo, département de neurologie, Tokyo, Japon ; Karolinska Institutet, Stockholm, Suède ; Centre allemand des maladies neurodégénératives (DZNE) au sein de l'Association Helmholtz, Bonn, Allemagne ; Institut Max Planck de neurobiologie, Munich, Allemagne ; Institut-Hôpital neurologique de Montréal, Institut de recherche et d'enseignement McGill, Canada ; Hôpital général de l'Université médicale de Tianjin, département de neurologie, Tianjin, Chine ; UCSF Weill Institute for Neuroscience, Université de Californie, San Francisco, États-Unis ; University College London, Royaume-Uni ; Weizmann Institute of Science, Revohot, Israël ; Yale School of Medicine, New Haven, États-Unis.

