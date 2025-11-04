FONTAINEBLEAU LAS VEGAS ANUNCIA LA RESIDENCIA EXCLUSIVA DE MARC ANTHONY, "VEGAS… MY WAY!" EN EL TEATRO BLEAULIVE A PARTIR DE FEBRERO DE 2026

El ícono global y múltiple ganador del GRAMMY®, Marc Anthony, presenta una residencia inigualable: un espectáculo íntimo diferente a todo lo que ha hecho antes- un recorrido inmersivo que refleja su energía, pasión y entrega, invitando al público a una experiencia en vivo profundamente personal e inolvidable.

Boletos a la venta el jueves 6 de noviembre a las 10 a. m. (hora del Pacífico)

LAS VEGAS, 4 de noviembre de 2025/PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fontainebleau Las Vegas anuncia con orgullo el estreno exclusivo de la primera residencia de Marc Anthony, 'VEGAS… MY WAY!' en el BleauLive Theater. La residencia incluirá 10 presentaciones en vivo a lo largo de 2026, comenzando en febrero. En una experiencia como nunca antes en ninguno de sus escenarios, Anthony interpretará sus grandes éxitos en inglés y en español, abarcando más de tres décadas de trayectoria como uno de los artistas solistas más exitosos en las listas.

"Marc es una voz emblemática de nuestra generación que personifica el legado de Fontainebleau: crear momentos extraordinarios que se convierten en recuerdos imborrables", expresó Jeffrey Soffer, Presidente y CEO de Fontainebleau Development. "'VEGAS… MY WAY!' de Marc Anthony marca un hito en el entretenimiento de Las Vegas, y esperamos hacer historia cuando suba al escenario del BleauLive Theatre en 2026."

Marc Anthony , cantante, compositor y productor, ganador de cuatro premios GRAMMY® y ocho Latin GRAMMY®, ha logrado más de 114 #1 en listas radiales a nivel mundial y ha vendido millones de álbumes en múltiples continentes. Reconocido como uno de los artistas de gira más importantes del mundo, continúa conectando culturas y generaciones, uniendo el mercado anglosajón y latino con una música que trasciende idiomas y fronteras.

"Esta residencia marca un nuevo capítulo en mi carrera", expresó Marc Anthony. "Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo. Con 'VEGAS… MY WAY!' invito a mis fans a vivir mi historia de una forma más personal, íntima y poderosa que nunca."

Anthony se presentará en el BleauLive Theatre los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto, 2026, con fechas adicionales que se anunciarán próximamente.

Los boletos para 'Vegas... My Way!' de Marc Anthony estarán a la venta a partir del jueves 6 de noviembre a las 10 a. m. (hora del Pacífico), con preventas a partir del miércoles 5 de noviembre a las 10 a. m. (hora del Pacífico) en https://www.fontainebleaulasvegas.com/entertainment/marc-anthony/ .

Para más información sobre los restaurantes, eventos, entretenimiento, habitaciones y suites de Fontainebleau Las Vegas está disponible en fontainebleaulasvegas.com .

Magnus Talent Agency (MTA) y Berkeley Reinhold, Esq. de Reinhold Global, PLLC, representaron a Marc Anthony en este nuevo proyecto.

Acerca de Marc Anthony

Marc Anthony es uno de los artistas musicales más influyentes de su tiempo. Nacido como Marco Antonio Muñiz, de padres puertorriqueños, en la ciudad de Nueva York, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latina. Al entrar en su cuarta década como artista discográfico, acumula decenas de certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), más de 114 números uno en listas a nivel mundial, más de 8 mil millones de visualizaciones en YouTube y un total de 15.218 mil millones de reproducciones en todas las plataformas.

Conocido por su voz intensa y poderosa y por sus actuaciones dramáticas en concierto, es uno de los artistas de gira más prolíficos de la industria musical, con múltiples apariciones en las listas de Global Top Grossing Concert Tours de Pollstar. Marc Anthony también ha construido una sólida trayectoria como actor, con participaciones en películas como "In the Heights" (2021), "El Cantante" (2006), "Man on Fire" (2004), "In the Time of Butterflies" (2001) y "Bringing Out the Dead" (1999), además de un papel protagónico en "The Capeman" (1998) de Paul Simon en Broadway.

Su 14.º álbum de estudio, "Muévense" (2024), continúa su legado como uno de los intérpretes más apasionados y perdurables de la música. Para saber más sobre Marc Anthony, visite www.marcanthonyonline.com .

Acerca de Fontainebleau Las Vegas

Fontainebleau Las Vegas es un resort y casino de lujo de 67 pisos, verticalmente integrado, que lleva al Strip un legado de elegancia clásica y servicio incomparable. Es el único resort y casino en Nevada en recibir la codiciada distinción One Key de la Guía MICHELIN 2025, en reconocimiento a su diseño distintivo y su galardonada colección de amenidades y alojamientos de lujo. Certificado por la Green Building Initiative con tres Green Globes, el diseño del resort permite a los huéspedes desplazarse con facilidad entre sus 3,644 habitaciones y suites de lujo, 550,000 pies cuadrados de espacios personalizables para reuniones y convenciones, 150,000 pies cuadrados de área de juego, una colección de restaurantes y tiendas de clase mundial, exquisitas piscinas, una vibrante vida nocturna y un excepcional spa y centro de bienestar enfocado en la vitalidad. Ubicado en 2777 S. Las Vegas Blvd., junto a la aclamada expansión del Las Vegas Convention Center West Hall, Fontainebleau Las Vegas ha sido desarrollado por Fontainebleau Development en asociación con Koch Real Estate Investments.

