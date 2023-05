FOO FIGHTERS, TIËSTO E AVA MAX ENCABEÇAM FESTIVAL YASALAM AFTER-RACE CONCERTS COM NOVAS EXPERIÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA #ABUDHABIGP 2023

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Ethara anunciou que Foo Fighters, Tiësto e Ava Max são os principais artistas do festival Yasalam After-Race Concerts deste ano no fim de semana do #AbuDhabiGP, no Etihad Park, em novembro.

O anúncio dos primeiros artistas programados para se apresentar no Yasalam After-Race Concerts deste ano vem após o lançamento oficial da Ethara, que viu a fusão de duas potências de eventos e entretenimento: Abu Dhabi Motorsports Management e Flash Entertainment.

New experiences and tickets available for fans to secure their seat for F1 season finale in Abu Dhabi Ethara's Etihad Park will host Ava Max, Tiëstoand Foo Fighters at the Yasalam After-Race concerts in November at #AbuDhabiGP weekend

A chegada do Foo Fighters ao palco do Etihad Park marcará a primeira apresentação da banda vencedora de 15 Grammys nos Emirados Árabes Unidos.

Na véspera do lançamento de seu tão esperado 11º álbum "But Here We Are" (em2 de junho), a banda segue entrando em novos territórios, já pronta para se apresentar nos Emirados Árabes Unidos pela primeira vez em26 de novembro de 2023.

Ícone mundial da música com certificados de platina, Tiësto dará início ao fim de semana #AbuDhabiGP na quinta-feira, dia 23 de novembro, em grande estilo. O DJ, aclamado internacionalmente, teve uma carreira de alcance global com mais de 36 milhões de álbuns vendidos e uma base de fãs nas redes sociais com mais de 30 milhões de seguidores em todo o mundo.

Desde o início de sua ascensão meteórica com o sucesso de estreia "Sweet But Psycho", Ava Max traçou seu próprio caminho na cultura pop global. Após o recente lançamento de seu segundo álbum em 2022, "Diamonds & Dancefloors", a grande estrela segue trilhando novos caminhos enquanto prepara a sua estreia no Oriente Médio na noite de abertura do fim de semana #AbuDhabiGP.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO da Ethara, disse: "É um privilégio anunciar nossos primeiros artistas para o Yasalam After-Race Concerts deste ano, e nós esperamos receber as lendas do Rock & Roll Foo Fighters, o ícone internacional Tiësto e a estrela pop Ava Max na ilha de Yas em novembro para comemorar a 15ª edição do fim de semana do GP de Abu Dhabi".

"Como nosso novo nome sugere, a Ethara está determinada a oferecer experiências emocionantes aos nossos fãs e a criar grandes lembranças. Juntamente com as incríveis adições ao nosso festival Yasalam After-Race Concert deste ano, é um prazer anunciar nossas experiências atualizadas chegando ao GP de Abu Dhabi, com novos ingressos disponíveis para aproveitar o fim de semana."

As novas atrações permitirão que os fãs de corrida se divirtam em locais especiais, incluindo uma visão VIP da segunda volta após um acelerado início de corrida no Deck at Two, com marcas culinárias globais, como Hakkasan, Nobu e Milos. Aproveite também o clima de festa dentro de um chalé de luxo no Hill Top Clubhouse, com os fãs seguindo os carros até o icônico North Hairpin enquanto saboreiam alguns dos melhores pratos da região do Maine.

Outras opções incluem a nova arquibancada West Straight, seguindo a ação no final da reta mais longa do Yas Marina Circuit, enquanto os carros brigam pela linha de corrida nas curvas 6 e 7, e os organizadores confirmam que essas novas experiências já estão à venda.

A experiência de visitante para os portadores de ingressos #AbuDhabiGP também cresceu. Juntamente com o Yas All In, dando aos titulares de ingressos acesso gratuito a um dos parques temáticos da ilha de Yas durante sete dias - incluindo o Sea World Abu Dhabi, que será inaugurado em breve -, os fãs também terão acesso gratuito ao Louvre Abu Dhabi e ao Qasr Al Watan Abu Dhabi, com ainda mais atividades durante a semana da corrida.

Com mais anúncios emocionantes por vir, os fãs podem garantir seu lugar no maior evento de esportes e entretenimento da região em: www.abudhabigp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2079227/F1_season_finale.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2079228/Etihad_Park_Abu_Dhabi.jpg

FONTE Ethara

SOURCE Ethara