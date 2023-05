FOO FIGHTERS, TIËSTO UND AVA MAX ALS HEADLINER DER YASALAM AFTER-RACE-KONZERTE MIT NEUEN ERLEBNISSEN FÜR #ABUDHABIGP 2023

ABU DHABI, VAE, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ethara hat angekündigt, dass die Foo Fighters, Tiësto und Ava Max die diesjährigen Yasalam After-Race-Konzerte beim diesjährigen #AbuDhabiGP-Wochenende im Etihad Park im November anführen werden.

Die Bekanntgabe der ersten Acts, die bei den diesjährigen Yasalam After-Race Concerts auftreten werden, erfolgt nach dem offiziellen Start von Ethara, bei dem die beiden Event- und Unterhaltungskonzerne Abu Dhabi Motorsports Management und Flash Entertainment zu einer Einheit verschmolzen wurden.

Wenn die Foo Fighters die Bühne im Etihad Park betreten, ist dies der erste Auftritt der 15-fachen Grammy-Preisträger in den Vereinigten Arabischen Emiraten überhaupt.

Am Vorabend der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten 11. Albums But Here We Are (erscheint am 2. Juni) setzt die Gruppe ihren Vorstoß in neue Gebiete fort und hat nun fest vor, am 26. zum ersten Mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufzutreten.

Als RIAA-Platin-zertifizierte und weltbekannte Musikikone wird Tiësto das #AbuDhabiGP-Wochenende am Donnerstag, 23. November, stilvoll eröffnen. Der international gefeierte DJ hat mit über 36 Millionen verkauften Alben und einer weltweiten Fangemeinde von über 30 Millionen Followern in den sozialen Medien eine Karriere mit weltweitem Crossover-Erfolg hingelegt.

Seit dem Beginn ihres kometenhaften Aufstiegs mit ihrem Debüthit „Sweet But Psycho" hat sich Ava Max ihren eigenen Weg in der globalen Popkultur gebahnt. Nach der kürzlichen Veröffentlichung ihres zweiten Albums Diamonds & Dancefloors in 2022 geht der energiegeladene Star weiter neue Wege, während sie sich darauf vorbereitet, am Eröffnungsabend des #AbuDhabiGP-Wochenendes ihren ersten Auftritt im Nahen Osten zu haben.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: „Es ist ein Privileg, unsere ersten Künstler für die diesjährigen Yasalam After-Race Concerts anzukündigen, und wir freuen uns darauf, die Rock & Roll-Legenden Foo Fighters, die internationale Ikone Tiësto und das Pop-Powerhouse Ava Max im November auf Yas Island zu begrüßen, um die 15. Ausgabe des Abu Dhabi GP-Wochenendes zu feiern."

„Wie unser neuer Name schon andeutet, ist Ethara entschlossen, unseren Fans aufregende Erlebnisse zu bieten und unvergessliche Momente zu schaffen, die von Bedeutung sind. Neben den aufregenden Ergänzungen unseres diesjährigen Yasalam After-Race Concert Line-up ist es uns eine Freude, unsere aktualisierten Erlebnisse für den diesjährigen Abu Dhabi GP anzukündigen, mit neuen Tickets, die für das diesjährige Wochenende zur Verfügung stehen."

Die Neuzugänge ermöglichen es den Rennbesuchern, das Geschehen von einzigartigen Standorten aus zu verfolgen, einschließlich einer VIP-Perspektive in Runde 2 nach einem rasanten Start des Rennens im Deck at Two, das mit kulinarischen Weltmarken wie Hakkasan, Nobu und Milos aufwartet. Oder genießen Sie die Party-Atmosphäre in einem luxuriösen Chalet im Hill Top Clubhouse, während Fans den Autos folgen, die auf die ikonische North Hairpin zusteuern, und dabei einige der besten Gerichte der Region von The Maine genießen.

Weitere Optionen sind der neue West Straight Grandstand, auf dem man das Geschehen am Ende der längsten Geraden des Yas Marina Circuit mitverfolgen kann, wenn die Autos in den Kurven 6 und 7 um die Ideallinie kämpfen. Die Organisatoren haben bestätigt, dass diese neuen Erlebnisse jetzt zum Verkauf stehen.

Auch das Besuchererlebnis für #AbuDhabiGP-Ticketinhaber ist gewachsen. Neben Yas All In, das Ticketinhabern 7 Tage lang kostenlosen Zugang zu einem der Themenparks auf der Insel Yas bietet – darunter auch die demnächst eröffnete Sea World Abu Dhabi –, erhalten Fans auch kostenlosen Zugang zum Louvre Abu Dhabi und Qasr Al Watan Abu Dhabi, so dass Besucher in der Rennwoche noch mehr erleben können.

Mit weiteren spannenden Ankündigungen können sich Fans ihren Platz bei der größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region sichern unter: www.abudhabigp.com

