Foodora ja nShift aloittavat yhteistyön mullistaakseen verkkokauppojen toimitukset Pohjoismaissa

Foodoran tuo supernopeat toimitukset verkkokauppoihin nShiftin verkkokaupan toimitusten hallintaohjelmiston avulla.

LUND, Ruotsi, 24. maaliskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Pohjoismaiden suosituin ravintolaruoan jakelualusta Foodora on aloittanut yhteistyön nShiftin kanssa, joka on maailman johtava kuljetustenhallintajärjestelmien tuottaja.

Yhteistyön myötä Foodora laajentaa toimintaansa myös verkkokauppoihin. Tämä avaa kuluttajille mahdollisuuden tilata jopa puolen tunnin kotiinkuljetus verkkokaupan ostoksille. Supernopeat kuljetukset ovat käytössä joka päivä aina aamusta iltaan. Yhteistyö laajentaa myös nShiftin toimintaa pikakuljetusten alueelle.

Huomattava osa Suomen verkkokaupoista käyttää jo nyt nShiftin kehittämiä verkkokaupan toimitusten hallintajärjestelmiä. Pelkästään nShiftin Checkout-ratkaisua käytettiin noin 22 miljoonassa verkkokauppatilauksessa vuonna 2021, ja määrät kasvavat nopeasti. nShiftin toimituksenhallintaratkaisut tuovat Foodoran lupaamat supernopeat jakelupalvelut verkkokauppoihin Pohjoismaiden markkinoilla, mukaan lukien Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tämä kahden omien markkinoidensa johtavan operaattorin välinen yhteistyö voi mullistaa perinteisen digitaalisen kaupan toimitukset Pohjoismaissa.

"Ihmiset odottavat verkkotoimitusten toimivan heidän omilla ehdoillaan. Usein he eivät halua odottaa, vaan haluavat nopeimman mahdollisen toimituksen. Olen innoissani siitä, että voimme täyttää nämä odotukset tekemällä yhteistyötä nShiftin kanssa. Olemme yritys, joka tykkää tehdä asioita uudella tavalla, ja tämä yhteistyö antaa meille mahdollisuuden laajentaa tarjontaamme uusille markkinoille," sanoo Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen.

"Tämä on todellinen win-win-yhteistyö. Sellainen, josta hyötyvät sekä Foodoran että nShiftin pohjoismaiset asiakkaat. NShiftin toimituksenhallintajärjestelmiä käyttävät verkkokaupat voivat tarjota asiakkailleen foodoran nopeat toimituspalvelut, kun taas nämä asiakkaat voivat nauttia välittömästä toimituksesta kaikelle, mitä he tilaavat näistä kaupoista," nShiftin toimitusjohtaja Lars Pedersen lisää.

Foodora on Suomen ja Pohjoismaiden suosituin Q-commerce -alusta kotiinkuljetukselle. Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sijaitseva yritys on osa maailmanlaajuista Delivery Hero -konsernia. Foodora toimii Suomessa yli 90 paikkakunnalla sekä sillä noin 20 000 kauppa- ja ravintolakumppania yli 400 paikkakunnalla Pohjoismaissa.

Vuonna 2021 perustettu nShift on maailman johtava pilvessä toimivien kuljetustenhallintajärjestelmien toimittaja, joka mahdollistaa lähes miljardin lähetyksen kitkattoman toimituksen ja palauttamisen 190 maassa. 25 vuoden kokemuksella toimialalta sulautuneiden yritysten Unifaunin, Consignorin, Transsmartin ja Webshipperin kautta yritys on kasvanut ja kehittynyt toimitushallinnan optimoinnin tarpeisiin. nShiftin ohjelmistoja käyttävät maailmanlaajuisesti verkko- ja vähittäiskaupat, valmistava teollisuus sekä 3PL-toimijat. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja Oslossa. Sillä on yli 500 työntekijää toimistoissa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Puolassa, Hollannissa, Belgiassa ja Romaniassa.

