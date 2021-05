Football for Friendship organise un camp international de l'amitié : Des enfants du monde entier discutent des neuf valeurs du programme.

Sous la devise « Uniting friends – uniting the world », les enfants âgés de 12 à 14 ans et originaires de plus de 200 pays ont échangé des idées sur les neuf valeurs de F4F : Amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur. Indépendamment du pays d'origine, du sexe, de la race et de la langue, malgré la pandémie et la fermeture des frontières, ils ont pu se faire des amis et apprendre à mieux se connaître lors des événements en ligne des 15 et 16 et des 22 et 23 mai.