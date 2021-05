Football for Friendship organiza o campo internacional da amizade: crianças de todo o mundo debatem os nove valores do programa

Com o mote "Uniting friends – uniting the world", crianças com idades entre os doze e os catorze anos, de mais de 200 países, trocaram ideias sobre os nove valores do F4F: amizade, igualdade, equidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, tradições e honra. Independentemente do país de origem, género, raça e idioma, puderam, apesar da pandemia e das fronteiras fechadas, fazer amizades e conhecer-se melhor durante os eventos online de 15 e 16 e de 22 e 23 de maio.

Durante os workshops, que foram moderados por responsáveis adultos, as crianças escreveram, entre outros, textos sobre temas do seu interesse, gravaram vídeos sobre o seu contributo para a proteção ambiental e debateram o tema da igualdade de género no desporto. Num dos workshops sobre os nove valores, no âmbito do campo internacional da amizade, as crianças foram incentivadas a formular a sua própria definição de amizade e a contar a sua história pessoal sobre este tema.

No campo internacional da amizade, sob orientação de um treinador experiente, as crianças também se prepararam para o campeonato Football for Friendship eWorld-Championship de 2021, que será realizado no formato digital, no simulador multijogador "Football for Friendship World" (F4F World). Nele participam 32 equipas da amizade com jogadores de mais de 200 países. Os jogos da primeira fase, em oito grupos, são realizados a 24 e 25 de maio; a final é a 29 de maio.

Sobre o Football for Friendship:

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Em 2020, o Football for Friendship realizou-se pela primeira em formato online em plataforma digital própria.

Fontes oficiais na Internet:

Fotografias e vídeos para a comunicação social: http://media.footballforfriendship.com

Website: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1516848/Gazprom_Football_for_Friendship.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship