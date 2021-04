Football for Friendship tire au sort les équipes du « Football for Friendship eWorld-Championship » de cette année

Le tirage au sort a eu lieu le 25 avril, journée internationale du football et de l'amitié, lors d'une cérémonie en ligne. Les jeunes ambassadeurs du projet, Ananya Kamboj d'Inde, Yusuf Moazzam du Pakistan, Sheqayli Ascencion d'oAruba et Alinur Gabidenuiy du Kazakhstan ont tiré au sort les 32 équipes internationales. Au total, huit groupes ont été formés. Chaque groupe est composé de quatre équipes nommées d'après des espèces rares. Le tirage au sort peut être suivi sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1WtKefJnfas

L'eF4F 2021 se jouera sur le simulateur multijoueur « Football for Friendship World » (F4F World), qui a été spécialement développé pour F4F et est disponible gratuitement sur MS Windows, Apple. macOS, Android et iOS. Chaque équipe est composée de six joueurs. Un match dure 2 x 3,5 minutes. Jusqu'au 1er mai, les académies de football du monde entier peuvent proposer des filles et des garçons âgés de 12 à 14 ans comme joueurs.

Les matchs du tour préliminaire de l'eF4F 2021 auront lieu les 27 et 28 mai. La finale se jouera le 29 mai. Les ambassadeurs nationaux de F4F se réuniront lors du Forum des ambassadeurs nationaux à Istanbul le 29 mai, qui coïncide avec la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Ils discuteront du développement du football pour enfants.

Ivan Galayev, 12 ans, jeune participant de Lettonie : « Chers participants aux événements F4aF 2021. Bienvenue dans le monde des neuf valeurs ! C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de participer au « Football for Friendship eWorld-Championship ». C'est un lieu idéal pour vivre l'amitié, la paix et l'enthousiasme pour le football. Je vous souhaite bonne chance et du plaisir aux Jeux de 2021. Profitez-en ! »

