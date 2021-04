O Football for Friendship sorteia as equipas do campeonato "Football for FriendshipeWorld-Championship" deste ano

O sorteio ocorreu a 25 de abril, Dia Internacional do Futebol e da Amizade, numa cerimónia online. Os jovens embaixadores do projeto, Ananya Kamboj da Índia, Yusuf Moazzam do Paquistão, Sheqayli Ascencion de Aruba e Alinur Gabidenuiy do Cazaquistão, sortearam as 32 equipas internacionais. No total foram constituídos oito grupos. Cada grupo é composto por quatro equipas, que são designadas por espécies animais raras. O sorteio pode ser seguido no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1WtKefJnfas