FORBES RECONHECE A 24-7 INTOUCH COMO UM DOS MELHORES EMPREGADORES PARA A DIVERSIDADE DE 2022

WINNIPEG, Manitoba, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A 24-7 Intouch, líder global em soluções de contact center e tecnologia, foi reconhecida como um dos Melhores Empregadores para a Diversidade de 2022 pela Forbes e Statista Inc.

Este reconhecimento ocorre depois que a 24-7 Intouch foi nomeada pela Forbes como um dos Melhores Grandes Empregadores da América em 2022, e um dos Principais Empregadores de Novos Profissionais.

"A 24-7 Intouch sempre reconheceu que celebrar a diversidade e ter uma cultura em que as pessoas sintam que há inclusão, apoio e investimento é fundamental para a nossa empresa", afirmou Greg Fettes, fundador e CEO da 24-7 Intouch. "A diversidade de nossos funcionários descortinou perspectivas importantes, mediante o fomento do diálogo e o despertar da criatividade e da inovação, o que impulsiona ainda mais as nossas relações com a empresa e com os clientes."

A 24-7 Intouch está listada ao lado de marcas globais diretas ao consumidor como Nike, LuluLemon, Netflix e Sephora, e estava entre as cinco empresas terceirizadas de processamento de negócios na lista. Atualmente, a empresa opera nos Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colômbia, Honduras, Jamaica, Grécia, Índia e Filipinas.

A 24-7 A Intouch realizou importantes investimentos para promover a diversidade, a inclusão e a equidade dentro da organização, bem como nas comunidades em que atua. Em 2019, a empresa lançou Comunidades Intouch, grupos de recursos para funcionários que oferecem apoio, oportunidades de networking e oportunidades de participação comunitária. A empresa também investiu fortemente em cargos de liderança voltados especificamente para promover seu bem-estar, inclusão, sustentabilidade e iniciativas comunitárias.

"Como uma empresa global com parcerias com clientes que estão expandindo rapidamente sua presença em todo o mundo, reconhecemos que seus consumidores finais também estão se diversificando", comentou Deanne Harrison, diretora de pessoal e gestão organizacional da 24-7 Intouch. "Ao ver essa responsabilidade a partir de uma perspectiva de diversidade e inclusão, podemos gerar um verdadeiro impacto em nossos programas e em parceria com os nossos funcionários, suas famílias e as comunidades em que estamos."

Mais de 60 mil funcionários dos EUA em empresas com no mínimo mil funcionários foram entrevistados para identificar os Melhores Empregadores para a Diversidade. As empresas foram avaliadas de acordo com quatro critérios, incluindo feedback direto dos funcionários sobre uma série de declarações relacionadas a idade, gênero, etnia, deficiência, LGBTQA+ e diversidade geral em seu local de trabalho, avaliação dos participantes da diversidade entre outros empregadores em seus respectivos setores, diversidade entre os executivos seniores e o conselho de administração de uma empresa, e diversos indicadores de compromisso com a diversidade.

Sobre a 24-7 Intouch

A Intouch 24-7 é uma empresa global de tecnologia e atendimento ao cliente digital que oferece soluções de vanguarda impulsionadas pelo valor. Há mais de 20 anos, somos as pessoas e a tecnologia por trás das maiores marcas do mundo, capacitando o potencial humano por meio de nossa divisão de inteligência artificial, Laivly e impulsionando mudanças para nossos parceiros clientes por meio de percepções e análises acionáveis.

