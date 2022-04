FORBES RECONNAÎT 24-7 INTOUCH COMME L'UN DES MEILLEURS EMPLOYEURS POUR LA DIVERSITÉ 2022

« 24-7 Intouch a toujours reconnu que le fait d'embrasser la diversité et d'avoir une culture où les personnes se sentent incluses, soutenues et investies est fondamental pour notre entreprise », a déclaré Greg Fettes, fondateur et PDG de 24-7 Intouch. « La diversité de nos employés a permis d'ouvrir des perspectives importantes, de récolter le dialogue et d'allumer la créativité et l'innovation qui propulsent davantage notre entreprise et les relations avec nos clients. »

24-7 Intouch figure aux côtés de marques mondiales de vente directe au consommateur telles que Nike, LuluLemon, Netflix et Sephora, et fait partie des cinq sociétés d'externalisation du traitement des affaires figurant sur la liste. La société opère actuellement aux États-Unis, au Canada, au Guatemala, en Colombie, au Honduras, en Jamaïque, en Grèce, en Inde et aux Philippines.

24-7 Intouch a réalisé d'importants investissements pour promouvoir la diversité, l'inclusion et l'équité au sein de l'organisation, ainsi qu'au sein des communautés dans lesquelles elle opère. En 2019, l'entreprise a lancé Intouch Communities, des groupes de ressources pour les employés qui leur offrent un soutien, des possibilités de réseautage et des opportunités d'engagement communautaire. La société a également investi massivement dans des rôles de direction spécifiquement axés sur l'avancement de ses initiatives en matière de bien-être, d'inclusion, de durabilité et de communauté.

« En tant qu'entreprise mondiale avec des partenariats clients qui étendent rapidement leurs empreintes dans le monde entier, nous reconnaissons que leurs consommateurs finaux se diversifient également », a déclaré Deanne Harrison, responsable de la gestion des personnes et des organisations chez 24-7 Intouch. « En considérant cette responsabilité sous l'angle de la diversité et de l'inclusion, nous sommes en mesure d'avoir un véritable impact sur nos programmes et aux côtés de nos collaborateurs, de leurs familles et des communautés dans lesquelles nous sommes implantés. »

Plus de 60 000 employés américains d'entreprises comptant au moins 1 000 employés ont été interrogés pour identifier les meilleurs employeurs en matière de diversité. Les entreprises ont été évaluées sur la base de quatre critères, notamment les commentaires directs des employés sur une série de déclarations concernant l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le handicap, les LGBTQA+ et la diversité générale sur leur lieu de travail ; l'évaluation par les participants de la diversité parmi les autres employeurs de leurs secteurs respectifs ; la diversité parmi les cadres supérieurs et le conseil d'administration d'une entreprise ; et divers indicateurs d'engagement en faveur de la diversité.

Cliquez ici pour consulter la liste complète sur Forbes.com.

Les personnes intéressées par une carrière chez 24-7 Intouch sont invitées à postuler sur le site Web de la société.

À propos de 24-7 Intouch

24-7 Intouch est une entreprise internationale de service client numérique et de technologie qui fournit des solutions axées sur la valeur et l'avenir. Depuis plus de 20 ans, nous sommes les personnes et la technologie derrière les plus grandes marques du monde, renforçant le potentiel humain grâce à notre division d'intelligence artificielle, Laivly, et menant le changement pour nos partenaires clients grâce à des informations et des analyses exploitables.

Contact pour les médias : Simon Burgess, directeur senior, Communications, 24-7 Intouch, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1805415/24_7_Intouch_FORBES_RECOGNIZES_24_7_INTOUCH_AS_ONE_OF_THE_BEST_E.jpg

SOURCE 24-7 Intouch