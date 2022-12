BAODING, China, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 23 de dezembro, o HEV GWM TANK300 recebeu a classificação máxima de segurança cinco estrelas do programa Australasian New Car Assessment Program (ANCAP).

Força líder em segurança: GWM TANK entra em mais mercados em todo o mundo (PRNewsfoto/GWM)

O ANCAP é uma das autoridades de certificação de segurança de veículos que tem os padrões mais rigorosos do mundo. O mais recente padrão de testes inclui PROTEÇÃO A OCUPANTES ADULTOS, PROTEÇÃO A OCUPANTES INFANTIS, PROTEÇÃO A USUÁRIOS VULNERÁVEIS DA ESTRADA E ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA, representando altos requisitos de segurança em colisões e sistemas inteligentes de segurança. O GWM TANK300 teve excelentes resultados nos quatro testes, com taxas de pontuação de 88%, 89%, 81% e 85%, respectivamente.

"Normalmente, as percepções para esses 4x4s quadrados concentram-se mais no desempenho no terreno. No entanto, o GWM TANK300 é capaz de oferecer desempenho e segurança ao mesmo tempo graças aos grandes esforços de engenharia colocados na estrutura e ao nível tecnológico dessa fera", disse Parker Shi, diretor da divisão internacional da GWM.

Com base no sistema global de P&D da GWM, a marca TANK estabeleceu um sistema completo de ‎P&D para segurança de veículos de acordo com os requisitos dos padrões mais rigorosos do mundo, como a classificação cinco estrelas global da NCAP e a boa classificação da IIHS-HLDI na América do Norte. O sistema de P&D inclui testes de 124 condições que envolvem regulamentações da Europa e dos EUA, projetos relacionados à NCAP e a novas energias, para garantir a segurança dos usuários globais.

A marca TANK, como uma marca off-road de luxo de ponta lançada pela GWM para a nova tendência de SUVs, concentra-se na segurança do veículo e conquistou a admiração de um grande número de usuários com seus pontos fortes off-road e estilo extraordinário. O volume global de vendas ultrapassou 200 mil desde que a TANK foi fundada em 2021.

A sólida força do produto da plataforma GWM TANK contribui para o aumento do reconhecimento dos usuários globais. Como uma plataforma global off-road profissional inteligente, a plataforma TANK oferece um forte sistema de transmissão, alta confiabilidade e capacidade off-road inteligente. Esses recursos proporcionam potente desempenho off-road, excelente segurança e experiências de condução confortáveis para o usuário. Além disso, a plataforma pode oferecer várias formas de energia, incluindo ICE, PHEV e HEV, atendendo às necessidades diversificadas de energia dos usuários.

Atualmente, a marca TANK da GWM, com base em sua plataforma, tem uma rica diversidade de produtos, como os modelos TANK300, TANK500, TANK700 e TANK800. O GWM TANK300 entrou nos mercados do Oriente Médio, China e Austrália. O HEV GWM TANK500 também fez sua estreia global na 39ª Exposição Internacional de Automóveis da Tailândia de 2022.

No futuro próximo, o GWM TANK300 e o GWM TANK500 estarão disponíveis em mais países do mundo. A GWM também oferece aos usuários globais maior valor e a experiência de condução com classificação mais segura de cinco estrelas com a GWM POER, o HAVAL H6, o HAVAL JOLION e outros modelos.

