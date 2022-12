Leader de la sécurité : GWM TANK fera son entrée sur de nouveaux marchés mondialement

BAODING, Chine, 24 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 23 décembre, la voiture TANK300 HEV de GWM a obtenu la cote de sécurité maximale de cinq étoiles du Programme d'évaluation des nouvelles voitures neuves d'Australasie (ANCAP).

L'ANCAP fait partie des autorités de certification de la sécurité des véhicules qui applique les normes les plus strictes au monde. Plus récemment, le programme a élaboré des normes d'essai relatives à la PROTECTION DES ADULTES, à la PROTECTION DES ENFANTS, à la PROTECTION DES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE et aux AIDES À LA SÉCURITÉ, établissant ainsi des exigences élevées pour la sécurité en cas d'accident et pour les systèmes de sécurité intelligents. Le GWM TANK300 a obtenu d'excellents résultats dans les quatre essais, affichant un score de 88 %, 89 %, 81 % et 85 % respectivement.

« Normalement, la performance hors-piste est la caractéristique la plus mise en avant des 4x4 aux lignes carrées. Toutefois, le GWM TANK300 peut offrir à la fois performance et sécurité grâce au travail d'ingénierie exceptionnel consacré à la structure et aux caractéristiques techniques du véhicule, » a déclaré Parker Shi, responsable de la division internationale de GWM.

Tout en s'appuyant sur le système de R&D mondial de GWM, la marque TANK a mis en place un système de R&D complet pour doter ses véhicules d'une sécurité conformes aux exigences des normes les plus strictes au monde, telles que la cote cinq étoiles du Global NCAP, et la cote « Good Rating » de l'IIHS-HLDI en Amérique du Nord. En plus de tester 124 conditions couvrant les réglementations européennes et américaines, le système de R&D réalise des essais pour des projets liés au NCAP ainsi qu'aux énergies nouvelles afin d'assurer la sécurité des utilisateurs du monde entier.

TANK, une marque tout-terrain de luxe et haut de gamme lancée par GWM en réponse à la nouvelle tendance des SUV, se concentre sur la sécurité des véhicules et suscite l'admiration d'un grand nombre d'utilisateurs grâce à ses capacités hors route et son style élégant. Depuis sa création en 2021, le volume de ventes de Tank a dépassé la barre des 200 000 mondialement.

La qualité des produits de la plateforme GWM TANK contribue à son essor de popularité auprès des utilisateurs mondiaux. En tant que plateforme mondiale intelligente et professionnelle de véhicules tout-terrain, TANK combine une puissante propulsion avec une grande fiabilité et une capacité hors route intelligente. Ces caractéristiques offrent de puissantes performances tout-terrain, une excellente sécurité et des expériences de conduite confortables pour les utilisateurs. En outre, la plateforme propose différentes options d'alimentation, y compris ICE, PHEV et HEV, répondant aux besoins diversifiés des utilisateurs.

Alimentée par sa plateforme, la marque GWM TANK propose actuellement un portefeuille hautement diversifié de produits, avec des modèles tels que TANK300, TANK500, TANK700 et TANK800. Le GWM TANK300 a fait son arrivée sur les marchés du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Australie. Par ailleurs, le GWM TANK500 HEV a fait ses débuts internationaux en 2022, lors de la 39e exposition automobile internationale de Thaïlande.

Dans un proche avenir, GWM lancera les modèles TANK300 et TANK500 dans d'autres pays. Outre la gamme TANK, les utilisateurs du monde entier peuvent profiter des avantages de GWM, à savoir une valeur supérieure et une expérience de conduite ayant obtenu la cote de sécurité maximale de cinq étoiles, avec les modèles GWM POER,HAVAL H6, HAVAL JOLION et d'autres encore.

