FORCYD annonce son expansion en Allemagne et la nomination d'un nouveau partenaire en tant que responsable pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche

FRANCFORT, Allemagne, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- FORCYD a annoncé aujourd'hui son expansion en Allemagne, Autriche et Suisse (DACH), marquée par l'inauguration d'un bureau à Francfort et la nomination de Michael Becker en tant que partenaire et responsable de la région DACH.

Au cours des cinq dernières années, FORCYD s'est affirmé en tant que leader européen dans les domaines de l'eDiscovery, de la révision de documents et de la cyber-expertise, grâce à l'une des équipes locales les plus importantes et expérimentées.

Cette nouvelle phase de croissance et d'expansion de FORCYD témoigne de la nécessité croissante d'une présence locale pour relever les défis réglementaires auxquels font face les entreprises de la région DACH, ainsi que de l'importance d'intégrer des technologies de pointe dans tous les aspects des activités commerciales.

Mathieu van Ravenstein, partenaire et co-fondateur de FORCYD, a commenté : « Nous sommes très fiers et ravis d'accueillir Michael au sein de notre partenariat et d'étendre nos opérations dans la région DACH. Nous partageons une expérience commune, une vision similaire et des idées convergentes sur ce qui est le mieux pour nos clients. Michael est l'un des leaders de l'industrie en Europe dans notre domaine, alliant une expertise juridique, réglementaire et technique dans son rôle de direction. Au cours des 15 dernières années, il a établi une solide présence industrielle dans la région DACH et au-delà, et nous sommes ravis de le voir rejoindre notre entreprise pour continuer notre croissance en offrant une excellence en matière de technologie juridique et de services. »

Michael Becker a ajouté : « Au fil des dernières années, j'ai observé une demande croissante de la part des clients pour une approche agile, orientée vers les solutions et pratique. FORCYD répond à cette demande en tant qu'organisation européenne détenue par ses partenaires et dotée d'experts de premier plan. Avant tout, les questions d'eDiscovery doivent être abordées en conformité avec les exigences locales des clients, notamment en garantissant le plus haut niveau de protection des données. »

À propos de FORCYD

FORCYD propose des services et des solutions de conseil de premier ordre dans les domaines de l'eDiscovery, de la révision de documents et de la cyber-expertise judiciaire. En tant qu'entreprise européenne établie, avec des bureaux à Amsterdam, Bruxelles, Francfort et Londres, nous assistons nos clients dans l'anticipation de leurs défis commerciaux les plus complexes, liés à la malversation, aux litiges, aux violations de données et autres questions et transactions juridiques. Nos solutions englobent la gestion complète, de bout en bout, d'enquêtes, de litiges et de demandes d'information à grande échelle, ainsi que des conseils et un soutien en matière d'application des dernières technologies d'analytique et d'IA dans les domaines juridique, de la conformité et des technologies de l'information. Notre expérience sectorielle s'étend de la banque, la finance, l'assurance, le pétrole et le gaz, à l'industrie automobile, la défense, le gouvernement et les services de renseignement, tous bénéficiant de nos services exclusifs, de solutions basées sur l'IA et bien plus encore.