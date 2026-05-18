Ford crece en Europa: 7 nuevos modelos y tecnología smart para circulación de las furgonetas y facturación de empresas

Ford anuncia un lanzamiento completo de productos y servicios para competir e imponerse en Europa, adaptados a las demandas únicas de los clientes europeos

La estrategia debuta junto con «Ready-Set-Ford», una nueva plataforma de marca global basada en el liderazgo de Ford en el trabajo, un rendimiento emocionante y aventuras todoterreno.

Ford defenderá y hará crecer su liderazgo comercial mediante la expansión de su gama de vehículos y servicios conectados que convierten los datos del vehículo en una productividad medible.

Ford está renovando su negocio de turismos con cinco vehículos «multienergía» totalmente nuevos, que combinan el carácter todoterreno con un siglo de tradición en rallies.

Ford hace un llamamiento a la acción: las vías regulatorias deben alinearse con la realidad del consumidor y ofrecer una transición flexible hacia un futuro eléctrico

SALZBURGO, Austria, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ford anunció hoy una nueva y vibrante visión para su futuro en Europa en una reunión de concesionarios y socios europeos. Con un plan integral de lanzamiento de productos y tecnología para clientes comerciales y minoristas previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y negocios europeos.

A new era for Ford Passenger Vehicles in Europe Speed Speed A new era for Ford Passenger Vehicles in Europe

La estrategia europea de Ford está respaldada por su nueva plataforma de marca global Ready-Set-Ford, que se centra en áreas donde Ford compite y destaca verdaderamente: construcción, emoción y aventuras. Las primeras campañas europeas bajo el lema Ready-Set-Ford se lanzarán este mes.

Ford Pro evoluciona de fabricante de vehículos a socio de productividad para las empresas europeas

Ford Pro, marca líder de vehículos comerciales en Europa durante 11 años consecutivos, 1 está pasando de ser un fabricante de vehículos a un socio de productividad imprescindible para empresas de todos los tamaños, aprovechando software y servicios para maximizar la rentabilidad de cada vehículo.

Esta estrategia respalda el objetivo global de Ford de generar el 25 % del EBIT de Ford Pro a partir de software y servicios. En el primer trimestre de 2026, las suscripciones a software de pago a nivel mundial aumentaron un 30 %, hasta alcanzar las 879 000, con márgenes brutos superiores al 50 %.

«Ford Pro es el eje central de nuestro negocio europeo», declaró Jim Baumbick, presidente de Ford en Europa. «No solo vendemos furgonetas y camionetas, sino que ofrecemos un ecosistema integrado de vehículos, software y servicios. Nuestros vehículos lideran el mercado, y en torno a ellos hemos creado un acelerador de productividad que nuestra competencia no es capaz de igualar. Para nuestros clientes, no se trata solo de transporte, sino de un mejor retorno de la inversión».

Los servicios Uptime de Ford Pro utilizan datos de vehículos conectados e inteligencia predictiva para identificar problemas antes de que se conviertan en auténticos contratiempos. Desde 2019, todos los vehículos Ford Pro se fabrican con un módem integrado. Actualmente, más de 1,2 millones de clientes europeos están conectados, generando cerca de seis millones de señales de estado al día. Solo el año pasado, los servicios conectados de Ford proporcionaron casi un millón de días adicionales de tiempo productivo para nuestros clientes.

Ford Pro ahora extiende estas capacidades a las pequeñas empresas por primera vez. Gracias a los nuevos servicios Dealer Uptime, ahora cada concesionario Ford puede convertirse en un gestor de tiempo productivo dedicado, supervisando el estado del vehículo, comunicándose de forma proactiva y preparando las piezas y los talleres antes de la llegada de los vehículos. Los primeros programas piloto muestran que los tiempos de reparación se reducen hasta en un 50 %, y que el 80 % de las reparaciones se identifican de forma proactiva. 2

Para los clientes, esto se traduce en un aumento del tiempo de actividad, días más productivos y mayores ingresos por cada vehículo que poseen. Para los concesionarios, esto significa más oportunidades de prestar servicios, una mayor fidelización de los clientes y un aumento significativo del potencial de ingresos. Todo esto se logra al transformar el concesionario en un socio de productividad con capacidad para utilizar datos, dotado de la información, las herramientas y la conectividad necesarias para que sus clientes empresariales sigan generando ingresos.

Ford Pro también amplía su gama de productos con dos nuevos vehículos diseñados para trabajos muy diferentes pero igual de exigentes:

Ranger Super Duty ya disponible: capacidad extrema para los trabajos más exigentes de Europa

La Ranger lleva siendo la camioneta pickup más vendida de Europa 11 años consecutivos. 1 La nuevo Ranger Super Duty extiende la familia a los trabajos más exigentes del planeta: servicios de emergencia, silvicultura, minería y fuerzas armadas. Ofrece una masa combinada total (carga útil + remolque) de 8 toneladas 3,4 y remolca hasta 4,5 toneladas, 4 con una carga útil cercana a las 2 toneladas, 3 con una suspensión más resistente, protección adicional de los bajos y una gran distancia al suelo directamente de fábrica. Combina un enfoque prioritario en el trabajo con la comodidad de la cabina, la conectividad y las tecnologías de asistencia al conductor estándar de la Ranger. 5 «Los gobiernos europeos y los negocios transformadores que prestan servicios al sector de defensa buscan cada vez más vehículos listos para usar que ofrezcan las capacidades extremas que requieren las fuerzas armadas», afirmó Baumbick. «La Ranger Super Duty es el vehículo adecuado para el trabajo. Es la Ranger más capaz jamás fabricada, lo que inaugura un nuevo segmento de camiones de servicio pesado en Europa. Está disponible a gran escala, directamente desde nuestra fábrica».

La Ranger lleva siendo la camioneta pickup más vendida de Europa 11 años consecutivos. La nuevo Ranger Super Duty extiende la familia a los trabajos más exigentes del planeta: servicios de emergencia, silvicultura, minería y fuerzas armadas. Ofrece una masa combinada total (carga útil + remolque) de 8 toneladas y remolca hasta 4,5 toneladas, con una carga útil cercana a las 2 toneladas, con una suspensión más resistente, protección adicional de los bajos y una gran distancia al suelo directamente de fábrica. Combina un enfoque prioritario en el trabajo con la comodidad de la cabina, la conectividad y las tecnologías de asistencia al conductor estándar de la Ranger. «Los gobiernos europeos y los negocios transformadores que prestan servicios al sector de defensa buscan cada vez más vehículos listos para usar que ofrezcan las capacidades extremas que requieren las fuerzas armadas», afirmó Baumbick. «La Ranger Super Duty es el vehículo adecuado para el trabajo. Es la Ranger más capaz jamás fabricada, lo que inaugura un nuevo segmento de camiones de servicio pesado en Europa. Está disponible a gran escala, directamente desde nuestra fábrica». Transit City: la herramienta para empresas conscientes de los costes en ciudades exclusivamente eléctricas

La Transit City 6 es una nueva furgoneta totalmente eléctrica creada específicamente para flotas que operan en áreas metropolitanas densas. A medida que más ciudades implementan zonas para uso solo de vehículos eléctricos, Transit City ofrece una forma sencilla y rentable de realizar el cambio. Para simplificar las cosas y reducir los costes, viene con una única especificación de alto estándar. Disponible en tres modelos, incluida una versión con chasis-cabina para elegir entre diferentes conversiones de carrocería, ofrece una solución práctica y económica para empresas que operan en ciudades. Llegará a los concesionarios a finales de este año.

Una nueva era para los turismos de Ford en Europa

Ford cuenta con más de un siglo de tradición en las carreras, especialmente en el mundo de los rallies, un formato de carreras autóctono de Europa. Combinando ese carácter todoterreno con un buen rendimiento en carretera, Ford creará vehículos inspirados en los rallies adaptados a Europa. La nueva gama europea de Ford ofrecerá vehículos multienergía donde la emoción y la aventura coexisten con el control y la precisión, diseñados para hacer frente a los desafíos únicos de los puertos alpinos, las calles empedradas y las carreteras sinuosas de Europa.

Para finales de 2029, Ford lanzará cinco turismos totalmente nuevos, fabricados en Europa para Europa:

Llega a Europa un nuevo miembro de la familia global Bronco: este nuevo producto multienergía de la familia global Bronco es un SUV compacto y robusto cuya producción empezará en la planta de Ford de Valencia, España, a partir de 2028.

El Hatch eléctrico: este nuevo vehículo eléctrico de pequeño tamaño combina un diseño distintivo con la dinámica de conducción característica de Ford, inyectando capacidades «de carreras a carretera» en el segmento B.

este nuevo vehículo eléctrico de pequeño tamaño combina un diseño distintivo con la dinámica de conducción característica de Ford, inyectando capacidades «de carreras a carretera» en el segmento B. El SUV eléctrico pequeño: un SUV pequeño, dinámico y totalmente eléctrico que cuenta con el mismo lenguaje de diseño y dinámica de conducción propios de los rallies, pero en un formato apto para la ciudad.

un SUV pequeño, dinámico y totalmente eléctrico que cuenta con el mismo lenguaje de diseño y dinámica de conducción propios de los rallies, pero en un formato apto para la ciudad. Dos crossover multienergía: dos modelos crossover adicionales ideados para rallies completarán la nueva gama para finales de 2029.

«Apoyamos plenamente la estrategia de Ford de pasar a la ofensiva en Europa», dijo Nicola Gilda, directora general de Peoples Automotive Group y presidenta del Consejo Europeo de Concesionarios de Ford. «Basándose en el éxito de Ford Pro y el legado en automoción de Ford para el diseño de los nuevos turismos, queda claro que Ford ha vuelto para ganar».

Asociaciones para la rapidez y la expansión

Las asociaciones estratégicas son fundamentales para la forma en que Ford compite en Europa, pues aceleran el desarrollo, permiten la expansión e impulsan el valor tanto en el segmento de vehículos comerciales como en el de turismos. Al combinar la experiencia, la presencia industrial y la base de proveedores de Ford y sus socios, ambas partes se benefician de la eficiencia, la competitividad y el alcance de fabricación necesarios para triunfar en una de las regiones más competitivas del mundo.

«Esto no son simples acuerdos. Son herramientas estratégicas», afirmó Baumbick. «Nos asociamos con los mejores para actuar con rapidez y a escala, y nos obsesionamos con el producto para ofrecer vehículos Ford inconfundibles y apasionantes».

Un camino práctico hacia la movilidad libre de carbono

Durante más de 100 años, Ford ha ofrecido a conductores y negocios europeos coches, camiones y furgonetas que les encantan y que mejoran sus vidas. Ford está comprometida con apoyar a sus clientes en el camino hacia un futuro con cero emisiones, pero cuando los objetivos de emisiones se desvinculan de la realidad de la demanda del consumidor, las consecuencias son contraproducentes: los compradores conservan durante más tiempo vehículos más antiguos y que producen mayores emisiones, y el retorno de la inversión en industria se ve perjudicado.

Además, las normas de «Hecho en Europa» deben reflejar la realidad de las cadenas de suministro regionales integradas y el importante papel que desempeñan socios regionales como Turquía, Marruecos y el Reino Unido en nuestro ecosistema industrial. La exclusión o restricción de estos mercados socavará la competitividad europea, lo que llevará al aumento de los costes para los consumidores.

Lo que Europa necesita con urgencia es un marco regulatorio que alinee los objetivos con las preferencias del consumidor y ofrezca un horizonte de planificación realista y fiable. Ford aboga por un enfoque centrado en el cliente:

Objetivos realistas y una infraestructura de carga adecuada: los objetivos de CO 2 deben reflejar la demanda real de los consumidores y la realidad de la infraestructura. Forzar una transición más rápida del ritmo al que avanza el mercado conlleva el riesgo de ralentizar el ritmo de renovación de vehículos, un factor crítico para la reducción de emisiones.

los objetivos de CO deben reflejar la demanda real de los consumidores y la realidad de la infraestructura. Forzar una transición más rápida del ritmo al que avanza el mercado conlleva el riesgo de ralentizar el ritmo de renovación de vehículos, un factor crítico para la reducción de emisiones. Una nueva ruta: la legislación debe apoyar y fomentar las tecnologías electrificadas, como los híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos de autonomía ampliada (EREV), que ofrecen una trayectoria práctica hacia un futuro totalmente eléctrico. Estas tecnologías permiten a familias y empresas empezar a reducir las emisiones hoy mismo, maximizando los kilómetros recorridos con vehículos eléctricos mientras se construye la infraestructura de recarga necesaria en toda Europa.

la legislación debe apoyar y fomentar las tecnologías electrificadas, como los híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos de autonomía ampliada (EREV), que ofrecen una trayectoria práctica hacia un futuro totalmente eléctrico. Estas tecnologías permiten a familias y empresas empezar a reducir las emisiones hoy mismo, maximizando los kilómetros recorridos con vehículos eléctricos mientras se construye la infraestructura de recarga necesaria en toda Europa. Protección para pequeñas empresas: solo del 10 % de las furgonetas nuevas son eléctricas, ya que las empresas se encuentran con una infraestructura de carga optimizada para turismos y retrasos en la obtención de acceso a la red para los depósitos. La imposición de objetivos agresivos a los vehículos comerciales se traduce en un impuesto para los fontaneros, constructores y repartidores que impulsan la economía europea.

«No fabricamos vehículos para cumplir con las obligaciones regulatorias; los fabricamos para las personas», afirmó Baumbick. «La ruta más rápida hacia las cero emisiones es la que los clientes realmente acaben tomando. Hoy podemos acelerar la reducción de emisiones con tecnologías híbridas que permitan a los clientes conducir en modo eléctrico siempre que sea posible».

1 Basado en datos de ventas de S&P Global Mobility de 2025. Austria, Bélgica, Gran Bretaña, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y Suiza.

2 Según cálculos de Ford.

3 La carga útil máxima varía y depende de los accesorios y la configuración del vehículo. Consulte la etiqueta en el marco de la puerta para conocer la capacidad de carga de un vehículo específico. Fije siempre la carga correctamente. La capacidad de carga está limitada por el peso y su distribución.

4 Cuando está debidamente equipado. La capacidad máxima de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y el número de pasajeros.

5 Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el juicio y la necesidad del conductor de controlar el vehículo. No sustituye una conducción segura. Consulte el manual del propietario para obtener más información y conocer las limitaciones.

6 Rango objetivo calculado mediante pruebas internas de Ford. Autonomía estimada de hasta 254 km con la batería completamente cargada de la Transit City. Los datos de los vehículos homologados se facilitarán más cerca de la fecha de lanzamiento. Los consumos de combustible/energía WLTP declarados, las emisiones de CO 2 y la autonomía eléctrica se determinan de acuerdo con los requisitos técnicos y las especificaciones de los Reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151, en su última versión modificada. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten comparar diferentes tipos de vehículos y diferentes fabricantes. Las cifras que se muestran tienen fines comparativos y solo deben compararse con otros vehículos sometidos a los mismos procedimientos técnicos. La autonomía real varía debido a factores como la temperatura, el estilo de conducción, el perfil de la ruta, el mantenimiento del vehículo, la antigüedad y el estado de la batería de iones de litio.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con sede en Dearborn, Michigan, comprometida a ayudar a construir un mundo mejor, donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la empresa para el crecimiento y la creación de valor combina las fortalezas existentes, las nuevas capacidades y las relaciones permanentes con los clientes para enriquecer sus experiencias y asegurar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece innovadores e imprescindibles camiones Ford, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas comerciales y automóviles, así como los vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados. La empresa lo hace a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos de gasolina e híbridos; Ford Model e, que inventa vehículos eléctricos revolucionarios junto con un software integrado que define experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a unas 171 000 personas en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre la empresa y sus productos y servicios en corporate.ford.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981650/Ford.jpg

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